Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΜΠΑΣΚΕΤ

/

Το εξωπραγματικό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έφερε τη σύρραξη στο Σικάγο

Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images

Mandatory Credit: David Banks-Imagn Images

Δεν το πήραν πολύ καλά οι παίκτες των Μπουλς

Οι Μιλγουόκι Μπακς κέρδισαν 112-103 στην έδρα των Σικάγο Μπουλς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο τέλος του αγώνα έκανε ένα τρομερό windmill κάρφωμα που νευρίασε τον Νίκολα Βούτσεβιτς και τους συμπαίκτες του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «έγραψε» το τελικό σκορ του αγώνα με ένα εντυπωσιακό κάρφωμα, το οποίο νευρίασε τους παίκτες των Σικάγο Μπουλς, εξαιτίας ότι το παιχνίδι είχε ουσιαστικά ολοκληρωθεί.

Ο Βούτσεβιτς και ο Γουάιτ ζήτησαν από τον Αντετοκούνμπο να απολογηθεί, αυτός προσπάθησε να αποχωρήσει και αυτό έκανε ένα κουβάρι τους παίκτες, το οποίο όμως δεν προκάλεσε κάποια άσχημη αντίδραση και μετά από λίγο η ένταση έπεσε και οι παίκτες πήγαν στα αποδυτήρια.

 

Ο Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του από τον τραυματισμό είχε 29 πόντους και 8 ριμπάουντ και οδήγησε στη νίκη τους Μπακς κόντρα στους Μπουλς και απάντησε σε ερώτηση για το μέλλον του.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Γιάννης Αντετοκούνμπο

Sports