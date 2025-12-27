Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Μιχάλης Ζαμπίδης: Επιστρέφει στα ρινγκ ο «Iron Mike»

Μιχάλης Ζαμπίδης: Επιστρέφει στα ρινγκ ο...

Το βίντεο της ανακοίνωσής του

«Ο θρύλος ξυπνά» τιτλοφορείται η ανακοίνωση επιστροφής στη δράση από τον Μιχάλη Ζαμπίδη.

Σε ανάρτηση που έκανε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε στους θαυμαστές του πως επιστρέφει στις εντός των ρινγκ δραστηριοτήτων.

Ο 45χρονος αθλητής που αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων kickboxer στην ιστορία του αθλήματος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο κοινό. Αρκέστηκε να γράψει μόνο «Comeback» και στο επίλογο της ανάρτησης υπάρχει ένα «…μείνετε συντονισμένοι…».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του Ζαμπίδη αναμένονται το προσεχές διάστημα. Το γεγονός, πάντως, πως ο Iron Mike έκανε τη σχετική ανάρτηση αποτελεί ήδη ισχυρή ανακοίνωση στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Θυμίζουμε πως ο Ζαμπίδης είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο στιλ του kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ. Αντίπαλός του ήταν ο Στιβ Μόξον από την Αυστραλία τον οποίο ο Iron Mike νίκησε και αποθεώθηκε από το κοινό που είχε γεμίσει το γήπεδο. Αργότερα ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε δώσει αγώνα πυγμαχίας και συγκεκριμένα το 2019 στην Γερμανία όπου επίσης είχε νικήσει.

Ειδήσεις Τώρα

Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήταν στημένη υπόθεση για να μείνει κρατούμενος» λέει συγγενής του μουσικού

Ιουλία Καλλιμάνη: Με ενοχλεί στη νύχτα όταν κάποιος με προσβάλλει

Ο Τζόκοβιτς θα λάβει 11,5 εκατομμύρια ευρώ από το Netflix για να αποκτήσει δική του σειρά

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μιχάλης Ζαμπίδης

Spotlight