Μιχάλης Ζαμπίδης: Επιστρέφει στα ρινγκ ο «Iron Mike»

«Ο θρύλος ξυπνά» τιτλοφορείται η ανακοίνωση επιστροφής στη δράση από τον Μιχάλη Ζαμπίδη.

Σε ανάρτηση που έκανε το πρωί του Σαββάτου 27 Δεκεμβρίου, ανακοίνωσε στους θαυμαστές του πως επιστρέφει στις εντός των ρινγκ δραστηριοτήτων.

Ο 45χρονος αθλητής που αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων kickboxer στην ιστορία του αθλήματος δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες στο κοινό. Αρκέστηκε να γράψει μόνο «Comeback» και στο επίλογο της ανάρτησης υπάρχει ένα «…μείνετε συντονισμένοι…».

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιστροφή του Ζαμπίδη αναμένονται το προσεχές διάστημα. Το γεγονός, πάντως, πως ο Iron Mike έκανε τη σχετική ανάρτηση αποτελεί ήδη ισχυρή ανακοίνωση στο χώρο του ελληνικού αθλητισμού.

Θυμίζουμε πως ο Ζαμπίδης είχε αγωνιστεί για τελευταία φορά στο στιλ του kickboxing τον Ιούνιο του 2015 στο ΣΕΦ. Αντίπαλός του ήταν ο Στιβ Μόξον από την Αυστραλία τον οποίο ο Iron Mike νίκησε και αποθεώθηκε από το κοινό που είχε γεμίσει το γήπεδο. Αργότερα ο Μιχάλης Ζαμπίδης είχε δώσει αγώνα πυγμαχίας και συγκεκριμένα το 2019 στην Γερμανία όπου επίσης είχε νικήσει.