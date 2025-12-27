Ιουλία Καλλιμάνη: Με ενοχλεί στη νύχτα όταν κάποιος με προσβάλλει

Στα περιστατικά που διαδραματίζονται όσο βρίσκεται στη σκηνή νυχτερινών κέντρων και τη φέρνουν σε δύσκολη θέση αναφέρθηκε η Ιουλία Καλλιμάνη, τονίζοντας ότι όταν την προσβάλλουν, αναγκάζεται να αντιδράσει.

Το τελευταίο διάστημα, η τραγουδίστρια έχει έρθει αντιμέτωπη με αμήχανα περιστατικά στην πίστα. Χαρακτηριστική είναι η χυδαία μαντινάδα που της απήυθυνε θαμώνας, αλλά και το πιο πρόσφατα όταν πελάτης νυχτερινού κέντρου εκτόξευε λουλούδια προς το μέρος της, τα οποία συνοδεύτηκαν από ποσότητα νερού.

Η Ιουλία Καλλιμάνη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο», οι οποίες προβλήθηκαν το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, εξηγώντας τη στάση ζωής που ακολουθεί, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η τραγουδίστρια μίλησε για όσα την ενοχλούν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, τονίζοντας ότι η έλλειψη σεβασμού είναι κάτι που δεν μπορεί να ανεχτεί. «Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά έτσι. Δεν μπορώ να το ελέγξω», είπε, περιγράφοντας τον τρόπο που αντιδρά σε τέτοιες καταστάσεις.