Προκλητική ρητορική από το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας: «Η προσέγγιση της Ελλάδας ευθύνεται για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο»

Την ώρα που ένταση στο Αιγαίο αυξάνεται με τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικά αεροσκάφη σε καθημερινή σχεδόν βάση, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ρίχνει την ευθύνη στην… Ελλάδα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, κατά την καθιερωμένη εβδομαδιαία ενημέρωση του υπουργείου, επέμεινε ότι η Τουρκία δεν είναι αυτή που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Η πλευρά που κλιμακώνει την ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι η Τουρκία, αλλά αποκλειστικές και μονομερείς κινήσεις, καθώς και προσεγγίσεις που στοχεύουν στη δημιουργία τετελεσμένων» ανέφερε ο Ακτούρκ, λέγοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί η περιοχή «να διαμορφωθεί ως λεκάνη συνεργασίας και σταθερότητας και όχι ως πεδίο σύγκρουσης».

Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι «στη βάση των ισχυρισμών περί παραβιάσεων βρίσκεται η ασυνέπεια της ελληνικής προσέγγισης όσον αφορά στα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο, η οποία δεν έχει προηγούμενο ούτε σήμερα ούτε ιστορικά».

"Οι πτήσεις που πραγματοποιεί η Ελλάδα στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο"

Σύμφωνα με την Άγκυρα, «οι πτήσεις που πραγματοποιεί η χώρα μας στο Αιγαίο διεξάγονται σε διεθνή εναέριο χώρο», ενώ υποστηρίζει ότι η Τουρκία «είναι διατεθειμένη να επιλύσει όλα τα προβλήματα με την Ελλάδα με ειρηνικά μέσα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, της αμοιβαίας καλής θέλησης και των σχέσεων καλής γειτονίας».

Η τριμερής πρωτοβουλία στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και Κύπρου,σύμφωνα με την Τουρκία δεν συνιστά στρατιωτική απειλή για την Τουρκία, ωστόσο «κινήσεις αντίθετες στο πνεύμα της συμμαχίας» δεν μπορούν να μεταβάλουν την κατάσταση επί του πεδίου σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Η χώρα μας τάσσεται υπέρ του εποικοδομητικού διαλόγου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι γνωστό ότι βήματα αντίθετα στο πνεύμα της συμμαχίας δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση επί του πεδίου» ανέφερε σχετικά.