Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 25 έως 31 Δεκεμβρίου 2025

Στις νέες ταινίες της γιορτινής εβδομάδας έως την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πρωτοστατούν 2 ελληνικές παραγωγές, ο "Καποδίστριας" του Γ. Σμαραγδή και η κομεντί "Ο Έρωτας γράφεται..."

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα από την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου έως και την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 1 στις 20.00 και στις 22.10 καθημερινά εκτός Τετάρτης 31/12, Αίθουσα 2 στις 16.40 καθημερινά και στις 18.50 και στις 21.00 καθημερινά πλην Τετάρτης 31/12 "Ο Έρωτας Γράφεται..." Ρομαντική κομεντί Ελληνικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία του Βασίλη Μυριανθόπουλου του φιλμ "Μόλις Χώρισα". Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που από μόνοι τους δυσκολεύονται να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη, πρέπει ξαφνικά να γράψουν ένα βιβλίο μαζί; Η Άννα (την υποδύεται η Πατρινής καταγωγής ηθοποιός Έλλη Τρίγγου), μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη (Γιάννη Ποιμενίδη), έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις. Μία τυχαία συνάντηση στο βιβλιοπωλείο της οικογένειάς της θα ανατρέψει τελείως τις ζωές τους. Όσο οι σελίδες του βιβλίου γεμίζουν, η φαντασία αρχίζει να μπλέκεται με την πραγματικότητα και να διαμορφώνει μία νέα, δική τους ιστορία. Ακολουθήστε τους σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο παρεμβατικούς φίλους, οικογενειακές ανατροπές και πολύ χιούμορ. Γιατί μερικές φορές τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, αρκεί μόνο να τον αφήσεις να γραφτεί… Μια ρομαντική κομεντί για το τι μπορεί να γεννηθεί όταν δύο αφηγήσεις και δύο ζωές, ενώνονται κατά λάθος. Η Iconic Films, η νέα εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna, που δραστηριοποιείται κάτω από την «ομπρέλα» της Village Roadshow Greece, με επικεφαλής τον βραβευμένο με Oscar και BAFTA παραγωγό Gareth Ellis-Unwin, έχει ως στόχο να στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς και να αναδεικνύει ιστορίες που αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, με κινηματογραφική ποιότητα και διεθνή προοπτική, τονίζει το σχετικό δελτίο Τύπου. Διάρκεια: 95 λεπτά. Παίζουν οι ηθοποιοί Γιούλη Τσαγκαράκη, Έλλη Τρίγγου, Γιάννης Ποιμενίδης, Ελίνα Μάλαμα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Ελένη Ουζουνίδου, Δανάη Λουκάκη, Κώστας Κάππας, Μόσχα Χατζηευσταθίου, η Μαρία Αλιφέρη, ο Παύλος Ορκόπουλος, κ.α.

Aίθουσα 2 στις 12 το μεσημέρι & στις 14.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 3 στις 12.40 και στις 14.45 καθημερινά (με υπότιτλους), Αίθουσα 5 στις 16.10 καθημερινά και στις 18.20 καθημερινά πλην Τετάρτης 31/12 (μεταγλωττισμένο) "Μπομπ Σφουγγαράκης: Η Αναζήτηση του Τετραγωνοπαντελονή-The SpongeBob Movie: Search for SquarePants" Παιδική ανιμέισον ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Derek Drymon & σενάριο των Pam Brady, Marc Ceccarelli, Stephen Hillenburg, Kaz, Matt Lieberman, βασισμένη στην τηλεοπτική σειρά SpongeBob SquarePants, που δημιουργήθηκε από τον Stephen Hillenburg. Ο αγαπημένος τηλεοπτικός χαρακτήρας επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Απελπισμένος να δείξει πόσο σημαντικός είναι, ο Μπομπ Σφουγγαράκης πρέπει να αποδείξει την αξία του στον κύριο Καβούρη, ακολουθώντας τον Ιπτάμενο Ολλανδό σε μια πειρατική περιπέτεια που τον μεταφέρει στα βαθύτερα βάθη της βαθιάς θάλασσας, εκεί που κανένα Σφουγγάρι δεν έχει πάει ποτέ! Η ταινία έκανε την πρεμιέρα της στο AFI Film Festival στις 26/10/2025 ενώ ακολούθησε η επίσημη πρεμιέρα της στη Ν. Υόρκη, στις 17/12. Βγήκε από την Paramount Pictures στις ΗΠΑ στις 19/12 και έχει λάβει θετικές κριτικές ενώ μέχρι στιγμής οι εισπράξεις στο box office είναι 18 εκατ. δολάρια. Στην αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι: Tom Kenny, Clancy Brown, Rodger Bumpass, Bill Fagerbakke, Carolyn Lawrence, George Lopez, Isis "Ice Spice" Gaston, Μπράιαν Ντόιλ-Μάρεϊ, Arturo Castro, Sherry Cola, Regina Hall, Mark Hamill, κ.α. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από Feelgood.

Αίθουσα 6 στις 17.20 καθημερινά, και στις 20.10 και 22.50 καθημερινά εκτός Τετάρτης 31/12, Αίθουσα 8 στις 19.00 καθημερινά εκτός Τετάρτης 31/12 "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, κ.α. Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή που αναμένεται να κάνει εμπορική επιτυχία, επικεντρώνεται σε μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας: τον Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτο κυβερνήτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 1831, εξερχόμενος από τον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύπλιο. Ήταν 55 ετών. *Ο πρωταγωνιστής Αντώνης Μυριαγκός έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον σπουδαίο θεατρικό σκηνοθέτη Θεόδωρο Τερζόπουλο.

Αίθουσα 2 στις 23.10 καθημερινά εκτός Τετάρτης 31/12, Αίθουσα 7 στις 12.10 το μεσημέρι καθημερινά πλην Πέμπτης 25/12, και στις 16.00 καθημερινά & στις 18.10 και 20.20 καθημερινά εκτός Τετάρτης 31/12 "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" Μία συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη που μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής). Το φιλμ ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων. Διανομή: Feelgood. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η καλογυρισμένη Ελληνοκυπριακή ταινία έχει αγαπηθεί από το κοινό και έχει ήδη ξεπεράσει τα 250.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 23.20 καθημερινά πλην Τετάρτης 31/12 "Σπασμένη Φλέβα" Πέντε χρόνια μετά την επιτυχημένη "Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς", ο Κυπριακής καταγωγής σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης επέστρεψε με την έκτη (6η) μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο "Σπασμένη Φλέβα". Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα όπως αυτοπροσδιορίζεται, σε σενάριο του ίδιου του Γ. Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη όπως και στο "Μικρό Ψάρι". Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της "Σπασμένης Φλέβας": "ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, τα 'χει κάνει όλα μαντάρα! Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, ο Αλεξόπουλος θα βγει στους δρόμους αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Ο χρόνος που έχει στη διάθεσή του για να σώσει το πολύτιμο σπίτι του είναι λίγος και η πίεση της κατάστασης ασφυκτική. Τα πάντα εναντίον του, δύσκολοι καιροί... Λίγο πριν τον γκρεμό, ένα απλό σχέδιο της τελευταίας στιγμής φαίνεται να είναι η μοναδική σωτήρια λύση στο φλέγον πρόβλημα του επιχειρηματία. Η 'Σπασμένη Φλέβα' είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο". Πρωταγωνιστούν ο Βασίλης Μπισμπίκης, η Ιωάννα Κολλιοπούλου, και οι Γιάννης Νιάρρος, Βασίλης Κουκαλάνι, Σοφία Κουνιά, Μπέττυ Αρβανίτη, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, η Αιγιώτισσα ηθοποιός Μαρία Καλλιμάνη & οι Γιάννης Αναστασάκης, Δημήτρης Καπετανάκος. Καταλληλότητα: Κ18. Διάρκεια: 127 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η ταινία έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025, έχει κόψει 129.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 22.30 καθημερινά εκτός Τετάρτης 31/12 "Η Αγγελία-Τhe Housemaid" Κοινωνικό θρίλερ με πρωταγωνίστριες την 28χρονη νέα σταρ Σίντνεϊ Σουίνι και την 40χρονη Αμάντα Σέιφριντ, βασισμένο στο best-seller βιβλίο της Freida McFadden., το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα. Από τον σκηνοθέτη Πολ Φιγκ-Paul Feig, η ταινία βυθίζει το κοινό σε έναν διεστραμμένο κόσμο όπου η τελειότητα είναι μια ψευδαίσθηση και τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Προσπαθώντας να ξεφύγει από το παρελθόν της, η Μίλι (Σουίνι) δέχεται μια δουλειά ως οικιακή βοηθός για τους πλούσιους Νίνα (Σέιφριντ) και Άντριου Γουίντσεστερ (στο ρόλο ο 35χρονος Αμερικανός ηθοποιός Μπράντον Σκλέναρ που τον είδαμε στο φιλμ "It Ends with Us"). Αλλά αυτό που ξεκινά ως μια ονειρεμένη δουλειά γρήγορα ξετυλίγεται σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο – ένα σέξι, σαγηνευτικό παιχνίδι μυστικών, σκανδάλων και εξουσίας. Βασισμένο στο παγκόσμιο μπεστ σέλερ της Φρίντα ΜακΦάντεν. Στην ταινία παίζει και ο 35χρονος σέξι Ιταλός ηθοποιός Μικέλε Μορόνε. Διανομή από την Σπέντζος Φιλμ. Διάρκεια: 131 λεπτά. Η ταινία στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας έκοψε σε 40 αίθουσες πανελλαδικά, 7.757 εισιτήρια. Οι έως τώρα εισπράξεις του "The Housemaid" στο εξωτερικό είναι στα 22,6 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 4 στις 14.30 καθημερινά πλην Πέμπτης 25/12, και στις 18.30 και 22.20 (σε 3d) καθημερινά πλην Τετάρτης 31/12, παραμονή Πρωτοχρονιάς, Αίθουσα 5 στις 12.20 το μεσημέρι καθημερινά πλην Πέμπτης 25/12, και στις 20.30 καθημερινά πλην Τετάρτης, παραμονή Πρωτοχρονιάς (σε 3d), Αίθουσα 8 στις 21.40 καθημερινά πλην Τετάρτης 31/12 "Avatar: Φωτιά και Στάχτη-Fire and Ash" Ο θρυλικός Kαναδός σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον, βραβευμένος με Όσκαρ για τον πολύκροτο "Τιτανικό" το 1998, μάς οδηγεί πίσω στον συναρπαστικό κόσμο της Πανδώρας. Με τον πόλεμο να συνεχίζεται και τον χαμό του γιού τους να τους στοιχειώνει, ο Τζέικ Σάλι και η Νεϊτίρι αντιμετωπίζουν μία νέα απειλή: μία εχθρική φυλή Νάβι με επικεφαλής την αιμοδιψή Βαράνγκ. Η οικογένεια του Τζέικ θα πρέπει να παλέψει για να επιβιώσει, αλλά και να εξασφαλίσει το μέλλον της Πανδώρας. Πρόκειται για πανάκριβη υπερπαραγωγή, την 3η ταινία "Αvatar" που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της στις ΗΠΑ. Το φιλμ είναι υποψήφιο για 2 Χρυσές Σφαίρες, για Καλύτερη Επίδοση στο Box Office-Cinematic and Box Office Achievement, και καλύτερου τραγουδιού (Dream As One). Διάρκεια: 195 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει έως τώρα κάνει εισπράξεις 399 εκατ. δολαρίων παγκοσμίως. Στη χώρα μας το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη», έκοψε στο πρώτο 4ήμερο προβολής του, σε 91 αίθουσες πανελλαδικά, 45.315 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 17.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη-A Mouse Hunt for Christmas" Παιδική οικογενειακή ταινία Νορβηγικής παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Χένρικ Μάρτιν Νταλσμπάκεν. Μία χαρούμενη οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή των Χριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι"γίγαντες": μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 80 λεπτά. Καρτουνίστικη και καλογυρισμένη κωμωδία καταστροφής, όπου τα (ψηφιακά) ποντίκια κλέβουν την παράσταση από τους αμήχανους ζωντανούς χαρακτήρες, αναφέρει το περιοδικό Αθηνόραμα. Η χαριτωμένη αυτή ταινία έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της, σε 68 αίθουσες πανελλαδικά, 6.527 εισιτήρια.

Αίθουσα 8 στις 12.50 και στις 15.00 καθημερινά εκτός Πέμπτης 25/12 (μεταγλωττισμένο) "Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς - The King of Kings" Η ταινία ακολουθεί την ιστορία του Καρόλου Ντίκενς, ο οποίος μαγεύει τον γιο του, Γουόλτερ, καθώς αφηγείται την πιο σπουδαία ιστορία που ειπώθηκε ποτέ – την ιστορία του Ιησού Χριστού. Αυτό που ξεκινά ως ένα παραμύθι για καληνύχτα, μετατρέπεται σε ένα ταξίδι που του αλλάζει τη ζωή. Μέσα από τη ζωντανή του φαντασία, o Γουόλτερ περπατά δίπλα στον Ιησού, μαθαίνοντας την πορεία του. H ταινία μάς προσκαλεί να ανακαλύψουμε ξανά τη διαχρονική δύναμη της ελπίδας, της αγάπης και της λύτρωσης – μέσα από τα μάτια ενός παιδιού. Εμπνευσμένη από τον Κάρολο Ντίκενς, παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού Χριστού μέσα από ένα εντυπωσιακό animation με συγκλονιστική μουσική, που θα συγκινήσει ανθρώπους κάθε ηλικίας και αποτελεί την τέλεια οικογενειακή ταινία για φέτος τα Χριστούγεννα. Διάρκεια: 103 λεπτά. Χώρα παραγωγής: ΗΠΑ/Νότια Κορέα Διανομή: The Film Group. H ταινία έχει σημειώσει μεγάλη εμπορική επιτυχία παγκοσμίως με εισπράξεις που ξεπερνούν τα 79,8 εκατομμύρια δολάρια. Στην Αμερική, η ταινία κυκλοφόρησε με ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιών που δάνεισε τις φωνές τους, το οποίο περιλαμβάνει τους Πιρς Μπρόσναν, Όσκαρ Άιζακ, Κένεθ Μπράνα, Μαρκ Χάμιλ και Ούμα Θέρμαν. Σκηνοθεσία: Σεόνγκ-χο Γιανγκ. Το παιδικό φιλμ «Ο Βασιλιάς των Βασιλιάδων: Μια Ιστορία από τον Κάρολο Ντίκενς» έχει κόψει σε 2 εβδομάδες προβολής στη χώρα μας 15.000 εισιτήρια.

Aίθουσα 6 στις 13.30 και στις 15.20 καθημερινά εκτός Πέμπτης 25/12 (μεταγλωττισμένο) "Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων" Ο Νικ, ένα ταρανδάκι πολύ δεμένο με την οικογένειά του, αποφασίζει να κάνει το μεγάλο βήμα και να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να ενταχθεί στους Ιπτάμενους Ταράνδους και να πετάξει στο πλευρό του πατέρα του, του θρυλικού Πράνσερ. Όμως η εμφάνιση της μικρής φιλόδοξης Στέλλας, που κι εκείνη ονειρευόταν να πετάξει με το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, έρχεται να ταράξει τα νερά. Ποιος από τους δύο θα πάρει τη μία και μοναδική θέση; Ο αρχαίος κανονισμός των Ιπτάμενων Ταράνδων προβλέπει μια σειρά δοκιμασιών που θα αναδείξουν τον νικητή. Ενώ, όμως, όλα φαίνεται να έχουν πάρει τον δρόμο τους, πριν από την τελευταία δοκιμασία εξαφανίζεται το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη, και μαζί με αυτό κι η Στέλλα. Παιδικό ανιμέισον φιλμ συμπαραγωγής Φινλανδίας, Ιρλανδίας, Δανίας, Γερμανίας και Εσθονίας 2024 σε σκηνοθεσία Κάρι Γιούσονεν, Γιέργκεν Λέρνταμ.



Διάρκεια: 84 λεπτά. Διανομή από Rosebud.21. O πρωτότυπος ξένος τίτλος της ταινίας είναι "Niko: Beyond the Northern Lights". Η ταινία έχει κόψει έως & τις 21/12/2025, 17.507 εισιτήρια πανελλαδικά σύμφωνα με το flix.gr