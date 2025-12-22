Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί με το Life Achievement Award του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών

Ο σπουδαίος ηθοποιός Χάρισον Φορντ, στα 83 του χρόνια σήμερα (είναι γεννημένος στις 13 Ιουλίου 1942) που έχιε υποδυθεί τόσο τον Χαν Σόλο στον περίφημο Πόλεμο των Άστρων όσο και τον Ιντιάνα Τζόουνς, θα τιμηθεί όπως έγινε γνωστό, με το Life Achievement Award των βραβείων του Σωματείου Αμερικάνων Ηθοποιών - SAG-AFTRA το 2026.

Στην τελετή που είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, θα απονεμηθούν αρκετά τιμητικά βραβεία, ωστόσο το συγκεκριμένο θεωρείται ως το σημαντικότερο. Το βραβείο αναγνωρίζει τη θρυλική καριέρα του Χάρισον Φορντ που ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως ξυλουργός, ως έναν από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ και θα του απονεμηθεί κατά την 32η Ετήσια Τελετή, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στο Netflix την Κυριακή 1-3-2026.

«Νιώθω βαθιά τιμή που επιλέχθηκα ως φετινός παραλήπτης του Life Achievement Award των SAG-AFTRA», δήλωσε ο Φορντ. «Η αναγνώριση από τους συναδέλφους μου σημαίνει πολλά για μένα. Εχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία. Πάντα ένιωθα ευγνώμων που αποτελώ μέλος αυτής της κοινότητας».

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν ηθοποιό, ο οποίος κατά την κρίση της επιτροπής των βραβείων προάγει τα «υψηλότερα ιδανικά της υποκριτικής τέχνης». Μεταξύ των προηγούμενων βραβευθέντων βρίσκονται οι: Μέρι Τάιλερ Μουρ, Σίντνεϊ Πουατιέ, Μπέτι Γουάιτ, Τζέιν Φόντα, Ρόμπερτ ντε Νίρο, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Τζέιμς Ερλ Τζόουνς.

Το βιογραφικό του Χάρισον Φορντ περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως οι σειρές ταινιών «Πόλεμος των Άστρων» και «Indiana Jones», καθώς και ταινίες όπως τα «Air Force One», «Ο Φυγάς» και «Ένοχο Μυστικό». Στο ενεργητικό του, πέραν των ταινιών δράσης, έχει και ρομαντικές κωμωδίες όπως το «Εργαζόμενο Κορίτσι» το 1988 όπου συμπρωταγωνίστησε με τις Σιγκούρνι Γουίβερ και Μέλανι Γκρίφιθ, αλλά και δραματικές ταινίες όπως η «Ακτή του Κουνουπιού» του Πίτερ Γουίαρ. Είναι επίσης γνωστός για τις συμμετοχές του σε εμβληματικές ταινίες όπως τα «Blade Runner» το 1982 και «Μάρτυρας Εγκλήματος-Witness» το 1985, επίσης του Πίτερ Γουίαρ, ρόλος που του χάρισε και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου.

«Ο Χάρισον Φορντ αποτελεί μια μοναδική παρουσία στην αμερικανική ζωή. Είναι ένας ηθοποιός του οποίου οι εμβληματικοί χαρακτήρες έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια κουλτούρα», δήλωσε ο πρόεδρος των βραβείων SAG-AFTRA, Σον Αστιν. «Η καριέρα του υπήρξε συναρπαστική, ενώ ο ίδιος πάντα επέστρεφε στην αγάπη του για την υποκριτική. Είναι τιμή μας να γιορτάσουμε έναν θρύλο, του οποίου η επιρροή στην τέχνη μας είναι ανεξίτηλη».

Ο Χάρισον Φορντ έχει προηγουμένως κερδίσει το Βραβείο Κριτικών για το Σύνολο της Καριέρας του το 2024, το Βραβείο Σέσιλ Μπ. ΝτεΜίλ των Χρυσών Σφαιρών το 2002 και το Βραβείο Επιτευγμάτων Ζωής του AFI το 2000.

Πέρυσι βρέθηκε υποψήφιος για βραβείο Emmy για την σειρά της Apple TV «Shrinking».

Με στοιχεία & από το flix.gr