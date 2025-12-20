Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κηφισιά, Παναθηναϊκός - Ηρακλής και Τότεναμ - Λίβερπουλ

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (20.12.2025), με τον αγώνα Ολυμπιακός – Κηφισιά για τη Super League, την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ηρακλής για την GBL, καθώς και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη, Τότεναμ – Λίβερπουλ και Γιουβέντους – Ρόμα.

