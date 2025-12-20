Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κηφισιά, Παναθηναϊκός - Ηρακλής και Τότεναμ - Λίβερπουλ

Πού θα δείτε Ολυμπιακός - Κηφισιά, Παναθ...

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (20.12.2025), με τον αγώνα Ολυμπιακός – Κηφισιά για τη Super League, την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ηρακλής για την GBL, καθώς και τα μεγάλα ευρωπαϊκά ματς: Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη, Τότεναμ – Λίβερπουλ και Γιουβέντους – Ρόμα.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις:

11:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αμύντας Α1 Basketball League Γυναικών

13:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 Action 24 Καλαμάτα – Athens Kallithea FC Super League 2

14:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Τσέλσι Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον – Κόβεντρι Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Θέλτα La Liga

16:00 Novasports 2HD Αστέρας Aktor – Άρης Super League

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Πανιώνιος GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson BC – ΑΕΚ GBL

16:30 Novasports Extra 3 Κολωνία – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports Extra 2 Άουγκσμπουργκ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 Novasports Extra 1 Βόλφσμπουργκ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Αμβούργο – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Χόφενχαϊμ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ Premier League

17:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Μπέρνλι Premier League

17:00 Novasports 5HD Γουλβς – Μπρέντφορντ Premier League

17:00 Novasports 4HD Μπράιτον – Σάντερλαντ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τραμπζονσπόρ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ίπσουιτς – Σέφιλντ Γουένσντεϊ Sky Bet EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Λεβάντε – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD Βόλος ΝΠΣ – Παναιτωλικός Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Ηρακλής GBL

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Άρης Betsson – Περιστέρι Betsson GBL

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Κρεμονέζε Serie A

19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Λίβερπουλ Premier League

19:30 Novasports Prime Λειψία – Λεβερκούζεν Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Οσασούνα – Αλαβές La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ζιλ Βισέντε – Ρίο Άβε Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD 2025 Next Gen ATP Finals

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – Κηφισιά Super League

21:00 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – Άγιαξ Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κίελο – Ανόβερο DAIKIN Bundesliga

21:30 Novasports 3HD Κίελo – Ντινάμο Δρέσδης Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Άρσεναλ Premier League

22:00 Novasports 4HD Λιντς – Κρίσταλ Πάλας Premier League

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Σεβίλλη La Liga

23:00 Action 24 Πλατένσε – Εστουντιάντες Trofeo de Campeones

Χάντμπολ: Στην Ηλιούπολη η γυναικεία ομάδα της Ακαδημίας των Σπορ

Πρόγραμμα Super League Basket League

Sports