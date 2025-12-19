Πινγκ- πονγκ: Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών το Σαββατοκύριακο 20-21 Δεκεμβρίου

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου διεξάγεται σε πέντε πόλεις της χώρας το Περιφερειακό Πρωτάθλημα ανδρών και γυναικών στην επιτραπέζια αντισφαίριση.

Η ανακοίνωση της ομοσπονδίας αναφέρει τα εξής:

Με το Περιφερειακό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών θα στείλει ευχές για τα Χριστούγεννα η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση. Σε πέντε πόλεις της χώρας και για 5η διαδοχική χρονιά ο θεσμός θα προχωρήσει το Σαββατοκύριακο 20 και 21/12.

Πρόκειται για την ατομική διοργάνωση, η οποία αναδεικνύει τους τοπικούς νικητές και παράλληλα δίνει προκρίσεις για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Θ’ αφορά και στη σεζόν 2025-2026 την Αττική, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησο και τη Λοιπή χώρα.

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει γκρουπ και η δεύτερη νοκ άουτ παιχνίδια. Όλοι οι αθλητές αγωνίζονται από την αρχή της διαδικασίας και το πολύ ουσιαστικό και για τους λιγότερο δυνατούς είναι ότι μετά τα γκρουπ θα υπάρχει διαβάθμιση. Συνολικά οι αγώνες θα δώσουν 48 προκρίσεις στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στους άνδρες και 36 στις γυναίκες, αλλά υπενθυμίζουμε ότι προβλέπονται και απευθείας προκρίσεις από τους πίνακες αξιολόγησης.

Το Περιφερειακό πρωτάθλημα της Δυτικής Ελλάδος θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Κ. Πετρόπουλος» , τη Κυριακή 21/12/2025 και θα ξεκινήσει στις 09.00 και θα ολοκληρωθεί περίπου στις 14.30.