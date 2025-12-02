Συνεχίζονται τα Παραμυθομαγειρέματα από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Συνεχίζονται με επιτυχία τα Παραμυθομαγειρέματα από το Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (στην οδό Φαβιέρου 43).

Επόμενη συνάντηση το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 από τις 5:15 έως 6.30 μ.μ. για παιδιά 3-6 ετών.

Ένα μικρό και ένα μεγάλο αρκούδι ετοιμάζονται για την μεγάλο ύπνο του χειμώνα!

Το μικρό αρκούδι ανησυχεί μήπως τελειώσουν τα όνειρα πριν φτάσει η άνοιξη!

Τι θα συμβεί τελικά; Τελειώνουν άραγε ποτέ τα όνειρα;

Ελάτε να "παραμυθομαγειρέψουμε" με σκεύη τη φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, με υλικά το παιχνίδι, την αλληλεπίδραση, τον ρυθμό, τις δυναμικές εικόνες, τα παιχνίδια ρόλων, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και...με συνταγή ένα παραμύθι γεμάτο νοήματα και νοστιμιά!

Σκηνές θεάτρου: Ταξιδεύοντας στο χρόνο και το χώρο-ΟΠΕΡΑ

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου από τις 7:00 έως 8.30 μ.μ. στο Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ στην οδό Φαβιέρου 43, για παιδιά 6 - 10 ετών.

Σε αυτό το ταξίδι, θα γνωρίσουμε ένα είδος μουσικού θεάτρου που «γεννήθηκε» στην Ιταλία: την όπερα.

Μέσα από τον συνδυασμό διαφορετικών τεχνών, η όπερα μαγεύει μικρούς και μεγάλους! Μαζί, θα ανακαλύψουμε βασικά χαρακτηριστικά αυτού του μοναδικού θεατρικού είδους, θα ακούσουμε μαγευτικές μελωδίες και θα πειραματιστούμε με τη φωνή και την κίνηση μας. Θα ταξιδέψουμε σε έναν κόσμο όπου όλα γίνονται… μελωδία!

Με οδηγό την φαντασία, τη σκέψη, τα συναισθήματα, τους αυτοσχεδιασμούς, τις δραματοποιήσεις και τα παιχνίδια ρόλων, θα μεταφερθούμε σε άλλη εποχή και σε διαφορετικούς πολιτισμούς.

Δηλώσεις συμμετοχής- Πληροφορίες στο Θεατρικό Εργαστήρι του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2614 014979 & 693 231 1567 (απογευματινές ώρες: Κ. Περλέγκα).

Εμψυχώνουν: η Ιωάννα Τζαμαρία & ο Νικόλας Τσίχλας.

Κόστος συμμετοχής: 7 ευρώ.