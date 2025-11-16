Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Το ταξίδι των 19 ωρών: Η πτήση που δοκιμάζει την αντοχή των επιβατών

ΦΩΤΟ pixabay

ΦΩΤΟ pixabay

Αεροπορικό ταξίδι υπεραντοχής

Η μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο συνδέει την Αμερική με την Ασία, με τους επιβάτες δεμένους στις θέσεις τους για σχεδόν 19 ώρες.

Πρόκειται για το ταξίδι της Singapore Airlines από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης.

Το ταξίδι των 9.537 μιλίων διαρκεί συνολικά 18 ώρες και 50 λεπτά και ξεκίνησε από την εταιρεία το 2018.

Την πτήση πραγματοποιούν τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη A350-900ULR της Singapore Airlines, τα οποία μπορούν να πετάξουν πάνω από 20 ώρες χωρίς στάση.

Το αεροπλάνο μπορεί να πετάει για τόσο μεγάλη διάρκεια χάρη σε ένα τροποποιημένο σύστημα καυσίμων, το οποίο αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα καυσίμου σε 24.000 λίτρα.

 

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Ελλάδα: Ο 18χρονος Μάριος παλεύει για τη ζωή - Η κραυγή αγωνίας της μητέρας του

Πάτρα: Black Friday με διευρυμένο Σαββατιάτικο ωράριο και τρεις ανοιχτές Κυριακές έως το τέλος του έτους

Ειρήνη Μουρτζούκου: Αρχές Δεκεμβρίου η νέα κατάθεση για το θάνατο του Παναγιωτάκη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ταξίδι Αεροπορική πτήση Αεροπλάνο

Ειδήσεις