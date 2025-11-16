Το ταξίδι των 19 ωρών: Η πτήση που δοκιμάζει την αντοχή των επιβατών

Η μεγαλύτερη πτήση στον κόσμο συνδέει την Αμερική με την Ασία, με τους επιβάτες δεμένους στις θέσεις τους για σχεδόν 19 ώρες.

Πρόκειται για το ταξίδι της Singapore Airlines από το αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης προς το αεροδρόμιο Changi της Σιγκαπούρης.

Το ταξίδι των 9.537 μιλίων διαρκεί συνολικά 18 ώρες και 50 λεπτά και ξεκίνησε από την εταιρεία το 2018.

Την πτήση πραγματοποιούν τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη A350-900ULR της Singapore Airlines, τα οποία μπορούν να πετάξουν πάνω από 20 ώρες χωρίς στάση.

Το αεροπλάνο μπορεί να πετάει για τόσο μεγάλη διάρκεια χάρη σε ένα τροποποιημένο σύστημα καυσίμων, το οποίο αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα καυσίμου σε 24.000 λίτρα.