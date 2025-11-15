Δολοφονία Λάλα: Οι Αρχές φοβούνται ότι οι δράστες ετοίμαζαν κι άλλο χτύπημα

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, όχι μόνο εξιχνίασαν τη μαφιόζικη εκτέλεση σε βάρος του Γιάννη Λάλα, που έγινε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου στο Λιβάδι Αράχωβας, ενδεχομένως πρόλαβαν και νέο χτύπημα που ετοίμαζαν οι κατηγορούμενοι.

Σύμφωνα με το news247.gr οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εδώ και αρκετές ημέρες είχαν ταυτοποιήσει τους δράστες, ωστόσο αποφάσισαν να κάνουν την επέμβαση και να τους συλλάβουν όταν μόλις χθες (14/11) οι δύο βασικοί και σεσημασμένοι δράστες έφυγαν από Αθήνα για Καβάλα και μάλιστα έμειναν σε ξενοδοχείο. Οι αρχές διαπίστωσαν περίεργες κινήσεις που παρέπεμπαν σε προπαρασκευαστικές ενέργειες. Ο στόχος παραμένει άγνωστος, ωστόσο κατά πάσα πιθανότητα ήταν στην Βόρεια Ελλάδα.

Πώς έφτασαν στα ίχνη τους οι Αρχές

Καταλύτης στην εξιχνίαση της υπόθεσης ήταν το χτύπημα που είχαν πραγματοποιήσει οι δύο βασικοί δράστες τον περασμένο Σεπτέμβριο σε βάρος του οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι που ήταν φίλος παλιότερα του Γιάννη Λάλα και εργαζόταν και σε πρατήριά του. Από τότε είχαν καταφέρει οι Αρχές και τους είχαν ταυτοποιήσει γι’ αυτή την απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Διαπίστωσαν κάποια κοινά στοιχεία στο περιστατικό αυτό και στην μαφιόζικη εκτέλεση της Αράχωβας και τότε, ελέγχοντας τα κινητά τηλέφωνα του 37χρονου, διαπίστωσαν πως οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας έδειξαν πως χάθηκε το σήμα τους στην Αθήνα και «χτύπησε» στη Βοιωτία την ημέρα του εγκλήματος. Σε συνδυασμό με βιντεοληπτικό υλικό που κατέγραψε την διαφυγή τους και μία σειρά από άλλα στοιχεία, συνδυαστικά, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τους δράστες.

Άλλωστε, όπως διαπίστωσαν από την έρευνα, οι τέσσερις δράστες μετέβησαν στην Αράχωβα με τρία αυτοκίνητα:

Το κλεμμένο με το οποίο μετέβησαν στο σαλέ και σκότωσαν τον Λάλα -το οποίο στη συνέχεια έκαψαν μαζί με το καλάσνικοφ και δύο πιστόλια και

τα άλλα δύο αυτοκίνητα που οδήγησαν μέχρι εκεί οι νεαρότεροι κατηγορούμενοι που είχαν τον βοηθητικό ρόλο, και με τα οποία στη συνέχεια διέφυγαν δύο και δύο, αντίστοιχα.

Πρόκειται για τέσσερις ημεδαπούς:

Οι νεαροί είχαν τον βοηθητικό ρόλο και δεν είχαν απασχολήσει ξανά στο παρελθόν τις Αρχές, ωστόσο στη Θεσσαλονίκη -που ήταν ο τόπος καταγωγής τους- βρέθηκαν όπλα

Οι δύο βασικοί και σεσημασμένοι, που είχαν πλούσιο ποινικό παρελθόν.



Ο 37χρονος ημεδαπός με καταγωγή από την Καβάλα είχε συμμετάσχει στην απαγωγή του επιχειρηματία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Γιώργου Κυπαρίσση, έξω από το σπίτι του στο Ντράφι το 2022. Ο δράστης είχε πλούσιο παρελθόν με απόπειρες ανθρωποκτονίας και ληστείες.

Ο άλλος ήταν συνεργός του και σε πρόσφατη απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του 34χρονου οπαδού του Ολυμπιακού στο Παγκράτι, τον περασμένο Σεπτέμβριο, που προαναφέρθηκε. Ακολούθησαν κατ’ οίκον έρευνες στα σπίτια που διέμεναν σε κέντρο Αθήνας και Χαλάνδρι.

Συνολικά, από τις κατ’ οίκον έρευνες σε Βόρεια Ελλάδα και Αθήνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 8 όπλα (επτά 9αρια πιστόλια και ένα περίστροφο εκ των οποίων τα τρία όπλα στη Θεσσαλονίκη και τα πέντε στην Αθήνα), που μεταφέρθηκαν σε εγκληματολογικά εργαστήρια για βαλλιστική εξέταση.

Η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό και εντολέα της εκτέλεσης παραμένει ανοιχτή για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, με τις περισσότερες πιθανότητες να συγκεντρώνει μια εγχώριας προέλευσης εντολή για συμβόλαιο θανάτου.

Το θύμα, εκτός του ότι μαζί με τον αδελφό του είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί για τον φόνο του δημοσιογράφου Γ. Καραιβάζ και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι, φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με τη ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ, που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων.

Ως άμεσος συνεργάτης της ρωσόφωνης μαφίας, όσο ήταν στις φυλακές, τα έβαλε με τον ανταγωνισμό και μάλιστα είχε προχωρήσει στον ξυλοδαρμό ηγετικού στελέχους της «Greek Mafia» και εγκλείστου μέσα στις φυλακές κατ’ εντολή του Έντικ, διαλέγοντας έτσι όχι μόνο «στρατόπεδο» αλλά και ανοίγοντας προηγούμενα με την «Greek Mafia».

Οι Αρχές δεν αποκλείουν την εμπλοκή του και σε κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος των αντιπάλων.

Τον περασμένο Μάιο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του, με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του, παρά τον καταιγισμό πυρών που είχε δεχτεί.

Οι εκτελεστές είχαν στήσει καρτέρι θανάτου έξω από το σαλέ και περίμεναν την ευκαιρία που θα έβγαινε στο μπαλκόνι για να επιτεθούν. Γνώριζαν ότι δεν είχε μαζί του σωματοφύλακες. Μία κλήση που δέχτηκε στο τηλέφωνό του είναι αυτό που έκανε τον Γιάννη Λάλα να βγει έξω. Μόλις τον είδαν, κυριολεκτικά τον γάζωσαν, πυροβολώντας τον με ένα καλάσνικοφ και ένα 9αρι πιστόλι.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι αναμένεται την Κυριακή (16/11) να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.