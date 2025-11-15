Δολοφονία Λάλα: Με βαρύ ποινικό παρελθόν ένας από τους συλληφθέντες

Ιδιαίτερα βεβαρημένο ποινικό παρελθόν φαίνεται πως έχει ένας από τους τέσσερις άνδρες που συνελήφθησαν το πρωί του Σαββάτου σε Θεσσαλονίκη και Καβάλα για την δολοφονία του Γιάννη Λάλα την 1η Νοεμβρίου στον Επτάλοφο Φωκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βασικός κατηγορούμενος για την δολοφονία, αποφυλακίστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και έκτοτε διέμενε στη βόρεια Ελλάδα, έχοντας όμως παρουσία και στην Αθήνα.

Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα

Είχε κατηγορηθεί για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση, τον Δεκέμβριο του 2021 από το Ντράφι, με τους απαγωγείς να ζητούν λύτρα 1 εκατ. ευρώ προκειμένου να απελευθερώσουν τον όμηρο. Παλαιότερα είχε απασχολήσει τις αρχές για συμμετοχή σε συμμορία που ανατιναζε ΑΤΜ, ληστείες με βαρύ οπλισμό και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Λάλα είναι ένας 28χρονος, επίσης με ποινικό παρελθόν και δύο νεαροί ηλικίας 22 και 21 ετών οι οποίοι ουδέποτε είχαν απασχολήσει τις αρχές.

Οπλα εντοπίστηκαν στα σπίτια που διατηρούν οι δύο συλληφθέντες με το ποινικό παρελθόν στην Αθήνα, αλλά στην κατοχή και των άλλων δύο συλληφθέντων που διαμένουν στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές οι τέσσερις άνδρες εξετάζονται και για ένοπλη επίθεση που είχε σημειωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου με θύμα 34χρονο στην είσοδο πολυκατοικίας στο Παγκράτι, τα κίνητρα της οποίας δεν είχαν διευκρινιστεί. Το θύμα μάλιστα, φέρεται να ήταν φίλος του Λάλα.