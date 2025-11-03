Αράχωβα: Ποιος «κάρφωσε» τον Γιάννη Λάλα- Το στοιχείο-κλειδί και το σταθερό χέρι των εκτελεστών

Εκτιμάται ότι η δολοφονία του 42χρονου σχεδιαζόταν εδώ και καιρό
Συνεχίζονται οι έρευνες των Αρχών σχετικά με το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου Γιάννη Λάλα, το περασμένο Σάββατο στην Αράχωβα.
Ένα επιπλέον στοιχείο που αναζητούν τώρα οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, είναι το ποιος έδωσε την πληροφορία ότι το θύμα είχε πάει στον λόφο για να αποδράσει για το Σαββατοκύριακο.
Παράλληλα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, εκτιμάται ότι η δολοφονία του 42χρονου σχεδιαζόταν εδώ και καιρό, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι είχαν ήδη κλέψει το αυτοκίνητο αλλά και ότι ήταν καλά οργανωμένοι με τον οπλισμό.
Είναι σαν να περίμεναν την πληροφορία και τη στιγμή που θα μπορέσουν να βρουν το τυφλό σημείο για να του στήσουν την ενέδρα θανάτου. Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι οι εκτελεστές είχαν τόσο σταθερό χέρι, που το θύμα δέχθηκε στο σώμα του περίπου 12 σφαίρες και μόνο μία βρέθηκε εκτός του σώματός του, η οποία και προκάλεσε θραύσματα σε τζαμαρία.
Στο φως έρχεται και βίντεο ντοκουμέντο από το αυτοκίνητο των εκτελεστών που έχει παραδοθεί στις φλόγες, στο οποίο βρέθηκαν και τα όπλα. Οι δράστες το πυρπόλησαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Αρχές εκτιμούν πως οι εκτελεστές είναι δύο, αφού χρησιμοποιήθηκαν δύο όπλα, ένα καλάσνικοφ και ένα εννιάρι.
Η δολοφονία του 42χρονου αποδίδεται, σύμφωνα με πληροφορίες, σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών, καθώς το θύμα φέρεται να είχε ενταχθεί στη ρωσόφωνη εγκληματική ομάδα που κινεί τα νήματα στο χώρου του λαθρεμπορίου τσιγάρων, ενώ στο παρελθόν είχε συγκρουστεί με ηγετικό μέλος της "Greek Mafia".
Εν τω μεταξύ, τον περασμένο Μάιο είχε σημειωθεί ακόμα μία δολοφονική απόπειρα εναντίον του θύματος έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, αλλά τότε είχε σωθεί χάρη στη θωράκιση του οχήματός του.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδερφό του για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά αμφότεροι είχαν αθωωθεί από το δικαστήριο λόγω αμφιβολιών.
Την έρευνα για τη δολοφονία του 42χρονου έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με τα στελέχη της να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν μέσα από μαρτυρίες και ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού τις κινήσεις των εκτελεστών.
