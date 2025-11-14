Πάτρα: Η παράσταση "Λαπωνία" στο θέατρο Πάνθεον

Η θεατρική παράσταση με τίτλο "Λαπωνία" σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη σταθμεύει αυτό το τριήμερο 14 με 16 Νοεμβρίου 2025 στην Πάτρα στη σκηνή του θεάτρου Πάνθεον στη Γούναρη 34 και Κανακάρη.

Μια εκρηκτική παράσταση ηθικών διλημμάτων για τις έννοιες του ψέματος, της αλήθειας, της λογικής, της μαγείας, των οικογενειακών αξιών και των…ανείπωτων μυστικών! Με φόντο την χιονισμένη χριστουγεννιάτικη Λαπωνία, δύο ζευγάρια, διαφωνούν, συμφωνούν, μαλώνουν, γελούν, κλαίνε και μονοιάζουν.

Λίγα λόγια για το έργο:

Δύο οικογένειες συναντιούνται στη Λαπωνία για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως η χαρούμενη ατμόσφαιρα διαταράσσεται όταν ένα απ’ τα παιδιά λέει στο άλλο ότι ο Άγιος Βασίλης είναι ένα ψέμα που δημιουργούν οι μαμάδες κι οι μπαμπάδες! Και τότε οι γονείς τους καλούνται να βγάλουν το φίδι απ’ την τρύπα…

Η «Λαπωνία» είναι μία σύγχρονη κωμωδία των Μαρκ Αντζελετ και Κριστίνα Κλεμέντε, που που μετά την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα παρουσιάζεται σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Μετάφραση - Διασκευή : Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία : Νικορέστης Χανιωτάκης

Σκηνικά : Αγγελίνα Παπαχατζάκη

Κοστούμια : Ιωάννα Καλαβρού

Φωτισμοί : Νικορέστης Χανιωτάκης

Πρωτότυπη μουσική : Γιάννης Μαθές

Φωτογράφηση : Πάνος Γιαννακόπουλος

Video φωτογράφησης : Έφη Καρανικόλα

Βοηθός σκηνοθέτη : Σοφία Μπακιρτζή

Επικοινωνία : Ρεβέκκα Ρουμελιώτη

Διαχείριση Social media : Γιάννης Τζίνογλου

Γραφιστική Επιμέλεια : Μαίρη Μούσα Mousart

Παραγωγή : Γίνονται έργα.

Στην παράσταση παίζουν: (αλφαβητικά): οι γνωστοί και αγαπητοί ηθοποιοί Μελέτης Ηλίας, Βίβιαν Κοντομάρη, Βάσω Λασκαράκη, Σπύρος Τσεκούρας.

Το έργο "Λαπωνία" θα παιχθεί απόψε Παρασκευή 14/11 στις 21:00, το Σάββατο 15/11 στις 18:00 & 21:00 & την Κυριακή 16/11 στις 19:00.

Εισιτήρια από 15 ευρώ στο more.com