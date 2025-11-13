Πάτρα: Τα παιδιά επιβιβάζονται στις… Γραμμές Τέχνης

Το θέατρο «Γραμμές Τέχνης» στην Πάτρα, οδός Μαιζώνος 271 (έναντι σταθμού προαστιακού Άγιος Ανδρέας) γίνεται σταθμός αποβίβασης δύο εκλεκτών ομάδων, από το σαββατοκύριακο 8-9 Νοεμβρίου 2025, για να διασκεδάσουν τους μικρούς μας φίλους.

· Θεατρικό έργο για παιδιά «Ας παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Μποτώνη, παραγωγής του θεατρικού εργαστηρίου «Σκηνικό».

Η πρεμιέρα ήταν προγραμματισμένη για το περασμένο Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ώρα 5 μ.μ.

Προγραμματισμένες Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 5 μ.μ. και Κυριακή στις 11 π.μ. Καθημερινές παραστάσεις για σχολεία.

Κρατήσεις και Πληροφορίες: 6946097298. Προπώληση: Γωνιά του Βιβλίου (Αγίου Νικολάου 32)

· Απογεύματα Κυριακής με Καραγκιόζη: Ο Πατρινός καραγκιοζοπαίκτης Χρήστος Καλπουζάνης, θα αναμετρηθεί πίσω από τον μπερντέ με όλο το ρεπερτόριο του θεάτρου σκιών, από τις απαρχές του στον ελλαδικό χώρο μέχρι το σήμερα. Μια παραδοσιακή κωμωδία, ένα ιστορικό, μια μυθολογική περιπέτεια, ένα ληστρικό και ένας καραγκιοζοπαίχτης σας περιμένουν τις Κυριακές του Νοέμβρη στις 5 μμ. Κάθε Κυριακή & ένα νέο έργο! Γενική Εισοδος: 6€.

Εισιτήρια προπώληση: https://www.more. com/gr-el/tickets/theater/ children/o-karagkiozis-stis- grammes-texnis/

Κρατήσεις- περισσότερες πληροφορίες: 6972661333.