Πάτρα: Ξεκινούν οι παραστάσεις του έργου "Ο Κος Αμιλκάρ" από το "Ρεφενέ"

Ξεκινά την Πέμπτη 13/11/2025 και ώρα 9 το βράδυ στο θέατρο Αγορά στην οδό Καραϊσκάκη 149 πλησίον της Πατρέως, η καινούρια παράσταση του Ερασιτεχνικού Σχήματος Πάτρας Ρεφενέ, "Ο Κος Αμιλκάρ" του Υβ Ζαμιάκ-Yves Jamiaque σε σκηνοθεσία του Γιάννη Γεωργακάκη.

Το έργο θα παίζεται μέχρι και τις 29/11/2025, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.

Σε ένα «επικίνδυνο» παιχνίδι ακροβασίας, με απροσδόκητες εξελίξεις μέχρι το τέλος, το έργο, δομημένο με εξαιρετική μαεστρία, πραγματεύεται τη ζωή του Αλέξανδρου Αμιλκάρ, με το υπερτροφικό «εγώ». Ο κύριος Αμιλκάρ δεν ευτύχησε ποτέ στις σχέσεις του με τους άλλους και ιδιαίτερα με το άλλο φύλο. Προσπαθώντας λοιπόν να βρει την ευτυχία, «στήνει» ένα δικό του φανταστικό κόσμο, μακριά από συναισθηματικές δεσμεύσεις και δυσάρεστες συνέπειες. Η πραγματικότητα βέβαια, έχει τα δικά της σχέδια.

«Υπάρχει άδολη αγάπη; Υπάρχει αληθινή φιλία; Υπάρχει εμπιστοσύνη τελικά, ανάμεσα στους ανθρώπους;». Εύλογα τα ερωτήματα που πλανώνται και το έργο παίζεται, ως θέατρο μέσα στο θέατρο, κατά σύμπτωση... όπως το θέατρο που παίζεται στις κοινωνικές μας σχέσεις. Όπου συχνά, τα προσωπεία αντικαθιστούν τα πρόσωπα, με πρόσχημα την επικοινωνία και στόχο το συμφέρον.

Θα πρέπει, άρα, να υπάρχει ένας τρόπος, να λέει κανείς ψέματα και να γίνεται πιστευτός. Ο Κύριος Αμιλκάρ ενδιαφέρεται και πληρώνει καλά.

Διανομή (σε κάποιους ρόλους, διπλή):

Αγγελακοπούλου Ρένα (ΕΛΕΟΝOΡΑ)

Βλάχος Παναγιώτης (ΠΑΟΛΟ)

Θεοδώρου Ρούλα (ΜΕΛΙ)

Καλυβιώτη Χριστίνα (ΒΙΡΓΙΝΙΑ)

Καραπατάκης Ανδρέας (ΠΑΟΛΟ)

Κωσταντακόπουλος Γιώργος («ΜΟΥΣΙΚΟΣ» ΣΚΗΝΗΣ)

Παναγόπουλος Ανδρέας (Α. ΑΜΙΛΚΑΡ)

Παπαγεωργίου Αντώνης (ΜΑΣΟΥ)

Στεφανίδης Θεόδωρος (ΜΑΣΟΥ)

Τασσοπούλου Ελένη (ΜΕΛΙ)

Τσακνάκη Εβελίνα (ΒΙΡΓΙΝΙΑ)

Φελούρη Ελένη («ΜΟΥΣΙΚΟΣ» ΣΚΗΝΗΣ).