Πάτρα: Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσημη πρεμιέρα του έργου "Η Πεντάμορφη και το Τέρας"

Με το έργο των Ξένιας Καλογεροπούλου και Θωμά Μοσχόπουλου Η Πεντάμορφη και το Τέρας ή Πώς η Άννα φόρεσε τα τρία φουστάνια και μπήκε στα μυστικά δωμάτια, ξεκίνησε με επιτυχία η χειμερινή θεατρική περίοδος 2025-2026, του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, στο ανακαινισμένο θέατρο Μπάρρυ.

Η πρόεδρος του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Λυδία Καραθανασοπούλου λίγο πριν την έναρξη της παράστασης ευχαρίστησε θερμά τους συντελεστές, που με σεβασμό στα παιδιά- ένα πιο απαιτητικό κοινό- χάρισαν αυτή την αισθητικά άρτια παράσταση, καθώς και τους εργαζόμενους που δούλεψαν για την ανακαίνιση του θεάτρου Μπάρρυ, επισημαίνοντας πως αν και δεν έχει πάρει ακόμη την τελική του μορφή, αποτελεί έναν λειτουργικό θεατρικό χώρο.

Οι θεατές παρακολούθησαν ένα από τα δημοφιλέστερα παραμύθια, ένα έργο που αγαπήθηκε από μικρούς και μεγάλους, καθώς με ευφάνταστο τρόπο, πραγματεύεται θέματα που απασχολούν παιδιά και εφήβους και σκηνοθέτησε αριστοτεχνικά ο Περικλής Βασιλόπουλος. Την διεύθυνση παραγωγής έχει η Τίνα Γιοβάνη.

Τo αφαιρετικό σκηνικό και τα ευφάνταστα κοστούμια του Πάρη Λαλιώτη, η μουσική και τα τραγούδια του πιανίστα & συνθέτη Γιώργου Δίπλα, οι φωτισμοί του Νίκου Σωτηρόπουλου και οι χορογραφίες της Μαριμίλλης Ασημακοπούλου πλαισίωσαν τη σκηνοθεσία του Περικλή Βασιλόπουλου, χαρίζοντας μαγικές θεατρικές εικόνες στους θεατές.

Οι ηθοποιοί Γιώργης Βασιλόπουλος, Περικλής Βασιλόπουλος, Εμμανουέλα Καμπίτση, Δανάη Καραβαγγέλη, Δημήτρης Καρακούσης, Ελιάννα Παπαυγέρη, και Ιωάννα Στεφανάτου υποστήριξαν εξαιρετικά τους ρόλους τους και απέδωσαν με μοναδικό τρόπο τους χαρακτήρες της ιστορίας.