Grand Hotel: Backstage υλικό από το μεγάλο come back του Γιάννη Κουκουράκη

Το πιο μεγάλο μυστικό στο Grand Hotel είναι ακόμα ζωντανό. Ο ΑΝΤ1 δίνει στη δημοσιότητα νέες backstage φωτογραφίες από τα γυρίσματα του Γιάννη Κουκουράκη.

Όλοι έχουν για νεκρό τον Πέτρο αλλά εκείνος ζει και ανοίγει για πρώτη φορά τα μάτια του. Δίπλα του η Σμαράγδα που διαβάζει ένα γράμμα της Αλίκης. Στο Grand Hotel οι εξελίξεις είναι ανατρεπτικές και συνεχόμενες. Ο Γιάννης Κουκουράκης επιστρέφει στη μοναδική σειρά του ΑΝΤ1 με έναν σκοπό: θέλει να πάρει πίσω όλα όσα του στέρησαν.

Δείτε τις φωτογραφίες από τα γυρίσματα των επεισοδίων που θα προβληθούν από την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025: