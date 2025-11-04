Grand Hotel - spoiler: Ο Πέτρος είναι ζωντανός κι επιστρέφει

Το φινάλε του πρώτου κύκλου του «Grand Hotel» άφησε πολλά ερωτηματικά στους τηλεθεατές.

Για εβδομάδες οι τηλεθεατές «βασανίζονταν» αν ο Πέτρος ζει ή είναι νεκρός. Στο ξεκίνημα της νέας σεζόν έμαθαν ότι – δυστυχώς – ο ήρωας που υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης είναι νεκρός. Ωστόσο μία μεγάλη ανατροπή πρόκειται να συμβεί στα επόμενα επεισόδια.

O τηλεοπτικός Πέτρος επιστρέφει στην πλοκή του σίριαλ και πρόκειται να δώσει νέα «πνοή» στις εξελίξεις. Μάλιστα, πρόσφατα η είδηση έγινε γνωστή και μέσω των social media, δίνοντας μεγάλη χαρά τους φανατικούς θαυμαστές του «Grand Hotel», ενώ ανάρτηση για την «ανάσταση» του ήρωα έκανε και ο Γιάννης Κουκουράκης.

«Πέρυσι αφήσαμε κάτι στην μέση. Έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα αγάπης και υποστήριξης που ήθελα πραγματικά να απαντήσω στο κάθε ένα ξεχωριστά!

Όμως ο λόγος που όλον αυτό τον καιρό δεν έκανα καμία ανάρτηση σχετική ήταν πάνω από εμένα, όπως καταλάβατε! Σε αυτό το σημείο θέλω να κάνω μια εξομολόγηση. Ξεκίνησα να την γράφω αλλά που να ήξερα ότι υπάρχει περιορισμός λέξεων;

Screenshot αγαπημένο μου με έσωσες. Αυτά που μοιράζομαι, όσοι τα διαβάσετε, είναι γραμμένα με απόλυτο σεβασμό, ειλικρίνεια και αγάπη», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή του ο ηθοποιός, ευχαριστώντας το κοινό για την αγάπη και τη στήριξή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του newsit.gr, ο Γιάννης Κουκουράκης επιστρέφει ως Πέτρος Ασλάνογλου την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, καθώς ο ΑΝΤ1 έχει προγραμματίσει να προβάλλει τη συγκεκριμένη ημέρα εκτάκτως το εν λόγω πολύ κρίσιμο επεισόδιο.