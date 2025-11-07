Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου: Κυριακάτικο brunch για καλό σκοπό

Μία ακόμα εκδήλωση για καλό σκοπό διοργωνώνει ο Όμιλος Inner Wheel Πατρών Βορρά Ρίου.

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 στις 10 το πρωί διοργανώνει brunch στο Bodegas στη Ρήγα Φερραίου στην Πάτρα.

Τα έσοδα θα διατεθούν στην Κιβωτό της Αγάπης.

Το κόστος της πρόσκλησης ανέρχεται στα 15 ευρώ