Αχαΐα: Ξεκινούν εργασίες βελτίωσης στο οδικό τμήμα Πλατανιώτισσα - Κερπινή - Διασταύρωση Πούντας - Καλαβρύτων

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει το έργο βελτίωσης τμήματος στην Οδό Πλατανιώτισσα - Κερπινή - Διασταύρωση Πούντας – Καλαβρύτων, καθώς σήμερα Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο του έργου.

Οι εργασίες βελτίωσης που θα εκτελεστούν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 1,8 εκατευρώ κι έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

"Με τις παρεμβάσεις συντελείται ένα σημαντικό έργο υποδομής για την περιοχή, καθώς ολοκληρώνεται η ασφαλτόστρωσηστο υπόλοιπο τμήμα Πλατανιώτισσας- Σκεπαστού και γίνεται ασφαλτόστρωση από τη διασταύρωση έως τηνΚερπινή.Επιπλέον, από την έξοδο της Πλατανιώτισσας προς Βάλτα θα εκτελεστούνεργασίες εκβραχισμών, μόρφωση των πρανώνκαι σχηματισμός αναβαθμών

Με την αποκατάσταση του οδοστρώματος, την άρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις και καθιζήσεις, όπως επίσης την τοποθέτηση σήμανσης, η οδική ασφάλεια θα ενισχυθεί σημαντικά, συνθήκες που θα διευκολύνουν και τις μετακινήσεις των μόνιμων κατοίκων. Παράλληλα, η βελτίωση της βατότητας μειώνει τον χρόνο μεταφοράς ευπαθών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Έτσι, η βελτίωση της προσβασιμότητας αναμένεται να ενισχύσει τις δραστηριότητες αγροτουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες και ενισχύοντας περαιτέρω την τοπική οικονομία" αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.