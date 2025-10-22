Πάτρα: Ξεκίνησε η δενδροφύτευση στη Γούναρη- ΦΩΤΟ

«Ξεκινάμε την προσπάθεια και αυτό θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει στην ανάπλαση όλης της πόλης» επισημαίνει ο Κώστας Πελετίδης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή, προχωρά με τη βοήθεια του πατραϊκού λαού, εθελοντικών ομάδων και φυσικά των εργαζομένων, να βελτιώσει την εικόνα της πόλης.

Στο πλαίσιο της συνολικής προσπάθειας που γίνεται, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, ξεκίνησε σήμερα τη δενδροφύτευση της οδού Γούναρη, από την Όθωνος Αμαλίας, έως την πλατεία Ομονοίας.

Το πρώτο δέντρο, συμβολικά, φυτεύτηκε από τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ο οποίος, αμέσως μετά, δήλωσε: «Η προσπάθεια να φτιάξουμε μια όμορφη πόλη για όλους τους ανθρώπους της, να την ευχαριστούνται οι κάτοικοι, αλλά και οι φιλοξενούμενοί της, συνεχίζεται. Σήμερα, γεμίζουμε την πόλη μας με πράσινο. Ξεκινάμε την προσπάθεια και αυτό θα συνεχιστεί και θα οδηγήσει στην ανάπλαση όλης της πόλης. Θα έχουμε αυτό που όλοι θέλουμε. Μια πόλη στο ύψος των ονείρων μας».

Δέντρα φύτεψαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Τάκης Πετρόπουλος, ο υπεύθυνος των Εθελοντικών Ομάδων, Δημήτρης Σουγλέρης, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και το Τμήμα Πρασίνου.

Τα δέντρα που έχουν ξεριζωθεί ή κοπεί (παράνομα ή νόμιμα), τα ασθενή, τα ασθενικά, τα ακατάλληλα (επιφανειακές ρίζες), τα επικίνδυνα (γερασμένα, σάπια και επικίνδυνη στατικότητα), θα αντικατασταθούν, αλλάζοντας την όψη της Γούναρη. Παράλληλα, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Έργων Υποδομής, θα εγκαταστήσουν στο συγκεκριμένο μήκος της οδού Γούναρη, αυτόματο αρδευτικό σύστημα ποτίσματος.

Επίσης, θα μπουν και νέα, εποχικά λουλούδια στα παρτέρια του συγκεκριμένου δρόμου, ενώ ήδη άλλαξε όψη και η πλατεία Πίνδου, την οποία ο Δήμαρχος επισκέφθηκε σήμερα και συγχάρηκε για μια ακόμα φορά τους εργαζόμενους του Δήμου.