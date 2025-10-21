Back to Top
Πάτρα- Μάχη Σιώρου: «Η Δημοτική Αρχή αρνήθηκε να συζητήσει την επίθεση στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο»

«Έθεσα δύο φορές το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αρνήθηκαν να το συζητήσουν», δηλώνει η δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη»

Σφοδρή κριτική προς τη Δημοτική Αρχή Πατρέων ασκεί η αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δημοτική σύμβουλος της παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» Μάχη Σιώρου, καταγγέλλοντας ότι αρνήθηκε να συζητήσει την επίθεση κατά του δημοσιογράφου Παναγιώτη Ρηγόπουλου, παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή της, αναφέρει: "Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου....έθεσα (2 φορες) το θέμα της επίθεσης στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγοπουλο, ζητώντας να καταγγείλει το γεγονός το δημοτικό συμβούλιο με ανακοίνωση του... Και ρωτώντας γιατί ακόμη η Δημοτική αρχή δεν το έχει κάνει.
Για άλλη μια φορά η Δημοτική αρχή έδειξε το κανονικό της πρόσωπο απαντώντας : "Δεν υπάρχει κανένα θέμα να συζητήσουμε. Είμαστε σε άλλη διαδικασία (λογοδοσία)" ...
Να θυμίσουμε ότι το ίδιο είχε πράξει και στην συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής, όταν προσπάθησε να ζητήσει το ίδιο ο Π.Ψωμας!

Τα συμπεράσματα ας τα βγάλουν οι Πατρινοί"

