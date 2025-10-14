Back to Top
Πάτρα- Κώστας Σβόλης: «Να τιμωρηθούν οι δράστες της επίθεσης στον Παναγιώτη Ρηγόπουλο»

Ανακοίνωση στήριξης της δημοτικής παράταξης "Πάτρα Ενωμένη"

Τη συμπαράστασή τους στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Ρηγόπουλο, ο οποίος δέχθηκε επίθεση την ώρα που κάλυπτε απεργιακές κινητοποιήσεις έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, εκφράζουν ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων Κώστας Σβόλης και η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη».

"Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στον Δήμο Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τη στήριξή τους στον δημοσιογράφο του Ειδησεογραφικού Οργανισμού «Πελοπόννησος» Παναγιώτη Ρηγόπουλο, ο οποίος δέχθηκε ύβρεις, προπηλακισμούς και χειροδικίες την ώρα που ασκούσε το δημοσιογραφικό του λειτούργημα έξω από το Ρωμαϊκό Ωδείο της Πάτρας, ενημερώνοντας την κοινή γνώμη για τις απεργιακές κινητοποιήσεις της σημερινής ημέρας.

Ζητάμε να εντοπιστούν από τις αρχές οι πρωταγωνιστές της επίθεσης – τους οποίους εκθέτει άλλωστε το οπτικό υλικό - και να εφαρμοστεί ό,τι προβλέπει ο νόμος. Εν έτει 2025 τακτικές εκφοβισμού, τρομοκράτησης και άσκησης βίας σε εργαζόμενους και στον κάθε πολίτη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές από κανέναν και για κανέναν λόγο. Η βία αποτελεί καταφυγή μόνον για όσους αδυνατούν να αντιληφθούν τι σημαίνει Δημοκρατία και Ελευθερία του Τύπου. Ευχόμαστε περαστικά στον έμπειρο δημοσιογράφο και ταχεία επιστροφή στα καθήκοντά του" αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η δημοτική παράταξη.

