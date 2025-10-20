Γάτα: Τι θα συμβεί στο μυαλό της γάτας σας αν της νιαουρίσετε

Πόσες συζητήσεις έχετε “ανοίξει” κατά καιρούς με τη γάτα σας; Μάλλον η απάντηση είναι άπειρες.

Και η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για κάτι τελείως λογικό και φυσιολογικό, αν σκεφτεί κανείς ότι τα αγαπημένα μας κατοικίδια είναι πάντα εκεί για εμάς, μας ακούνε προσεκτικά και υπομονετικά – ακόμα κι αν δεν καταλαβαίνουν τι τους λέμε – και το κυριότερο: δεν μας κρίνουν.

Μιλώντας με τα κατοικίδιά μας, χτίζουμε μια ισχυρή και στενή σχέση μαζί τους και μειώνουμε το άγχος μας. Από τη δική τους πλευρά, εκείνα χαίρονται γιατί είναι κοινωνικά πλάσματα και τους αρέσει να έχουν την προσοχή στραμμένη πάνω τους, μαθαίνουν να μας εμπιστεύονται και νιώθουν ασφάλεια.



Οι γάτες είναι πολύ έξυπνα ζώα (οι ειδικοί λένε ότι είναι τόσο έξυπνες όσο ένα παιδί 2 ετών) και ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς τους λέμε, γνωρίζουν πολύ καλά τι νιώθουμε.

Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό; “Διαβάζουν” τη γλώσσα του σώματός μας και αποκωδικοποιούν τον τόνο της φωνής μας. Αν για παράδειγμα, τους μιλάμε όπως μιλάμε σε ένα μωρό, ήπια και γλυκά, τότε νιώθουν ασφάλεια, όμορφα συναισθήματα και ηρεμία. Αν υψώσουμε τον τόνο της φωνής μας, τότε μπορεί να φοβηθούν και να καταλάβουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσως μάλιστα τρέξουν να κρυφτούν.

Γι’ αυτό και το baby talk είναι ο ιδανικός τρόπος να μιλάμε στις γάτες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε συνέπεια σ’ αυτό γιατί κάτι διαφορετικό μπορεί να τις μπερδέψει. Δηλαδή, αν για παράδειγμα η γάτα μας ανέβει στον πάγκο της κουζίνας, θα πρέπει να της μιλήσουμε με ήρεμο τρόπο και τόνο, και να την απομακρύνουμε απαλά. Όταν το ξανακάνει, θα πρέπει να κάνουμε ακριβώς το ίδιο. Δεν θα πρέπει να είμαστε ασυνεπείς και να αρχίσουμε να της φωνάζουμε, γιατί εκτός του ότι μπορεί να φοβηθεί και να μπερδευτεί, μπορεί να χάσει και την εμπιστοσύνη της προς εμάς.