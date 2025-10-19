Ο Παναιγιάλειος νίκησε 1-0 την Θύελλα Πατρών, έμεινε στο "Χ" η Παναχαϊκή- ΦΩΤΟ

Νέα χαμένη ευκαιρία για την Παναχαϊκή που για τρίτο συνεχές ματς στο 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής αγνοεί τη νίκη.

Αν και προηγήθηκε έμεινε ισόπαλη 1-1 με τον Πανθουριακό στο Γήπεδο Προσφυγικών για την 5η αγωνιστική.

Τρίτο συνεχόμενο ματς που η Παναχαϊκή αγνοεί την νίκη, είναι στην 6η θέση και έχει πλέον τρεις ήττες και μία ισοπαλία σε έξι επίσημα παιχνίδια φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ (Κωνσταντινίδης) :Γεωργόπουλος, Βερβίτας (61΄ Ψυχογιός), Σμπόρας (77΄Τσεκούρας), Αγουρίδης, Σταθόπουλος, Γιαννόπουλος (46΄ Γασπαρινάτος), Πετράτος, Συρμής (67’ Φλωράτος), Νιφορόπουλος, Μπούρδος (67΄Λούσκος), Καμπεράϊ.

Ο ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ

Μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι ο Παναιγιάλειος νίκησε εντός έδρας με 1-0 την Θύελλα στο Δημοτικό Στάδιο Αιγίου και πήρε το αχαϊκό ντέρμπι.

Παναιγιάλειος (Φ. Καζακόπουλος): Περλεσι, Βασιλαντωνόπουλος, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Φωκαΐδης, Σταυρόπουλος, Λιάτος, Σκιαδάς, Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης

Θύελλα Π. (Β. Καραβίας- Θ. Νικολακόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Κατριβέσης, Κουτσαντώνης Κ., Σκεπετάρης, Ντίνος, Μάντας, Κουτσαντώνης Αχ , Βλασοπούλος Ν., Θεοδωρακόπουλος, Καπνιάρης.

4ος όμιλος - Αποτελέσματα - 5η αγωνιστική

Πανγυθεατικός – ΑΟ Μιλτιάδης 0-3 (26' Στασινόπουλος, 51' Ηλιόπουλος, 90+ Γιαννόπουλος)

Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 1-0 (44' Φωκαΐδης)

ΠΑΣ Πύργος – Ερμής Μελιγούς 2-0 (12' Χαντί πεν, 23' Μακρής)

ΠΑΣ Κόρινθος – Πέλοπας Κιάτου 1-0 (71' )

Παναχαϊκή – Πανθουριακός 1-1 (31' Νιφορόπουλος / 45+2' Αγγελής)

ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Λουτρακίου 1-0 (14' Κουλούσιας)

ΕΠΟΜΕΝΗ - 6η Αγωνιστική - 26/10/2025, 15:00

Παναιγιάλειος - Πανγυθεατικός

ΑΟ Μιλτιάδης - Πύργος

Θύελλα Πατρών - ΠΑΣ Κόρινθος

Ερμής Μελιγούς - Ζάκυνθος

Πέλοψ Κιάτου - Παναχαϊκή

ΑΟ Λουτρακίου - Πανθουριακός