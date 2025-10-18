Σπουδαίες νίκες για Απόλλωνα Πατρών και Γλαύκο!

40ό πρωτάθλημα National League 1 (τρίτη εθνική κατηγορία)
Πολύ σημαντική νίκη πέτυχε πριν από λίγο στην Κέρκυρα επί του Ιόνιου ο Απόλλων Πατρών με 67-61 για την 3η αγωνιστική της National League 1 και πέτυχε έτσι την 2η συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα.
Ιόνιος – Απόλλων Πατρών 61-67
Διαιτητές: Τούσης-Ελ Ανύ-Θεοδοσόπουλος
Δεκάλεπτα: 11-15, 23-35, 41-55, 61-67
Ιόνιος (Μούτσιος): Τσιάβες 15 (1), Στάνκοβιτς 10 (1), Σπίνουλας , Στέμπαρης 8, Jan 3 (1), Άντονι 23 (4), Λάππας 2
Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης): ): Μπράντλει 11 (1), Χειλάρης 8, Παπαφωτίου 3 (1), Μανάκας 8, Σταμάτης 17 (4), Ανέστης , Ζούμπος 10, Αθανασόπουλος , Κώττας 8, Πίτερ 2
2η νίκη με 83-80 επί της Σαρωνίδας για την Ένωση.
Η ΑΕ Γλαύκου/Έσπερου επικράτησε της Σαρωνίδας με 83-80, για την 3η αγωνιστική στον 2ο όμιλο της National League 1.
ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας vs Ν.Ο. Σαρωνίδας Basketball Club 83 - 80 (Τελικό)
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 47-40 (ημιχ.), 64-61, 83-80.
Κλειστό Γήπεδο ΑΕΓΕΠ
3η Αγωνιστική Β΄ Ομίλου NL1
40ό πρωτάθλημα National League - ΕΠΟΜΕΝΗ - 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
25/10/2025
13:00
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΙΚΕΛΑΣ"
ΑΕ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΙΟΝΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
25/10/2025
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ "Κ. ΚΟΤΤΑΡΗΣ"
ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ
ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΣ ΑΟΚ
25/10/2025
17:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΣ
ΑΣ Απόλλων Πατρών
ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
25/10/2025
17:00
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΕΙΟ Δ.Α.Κ. ΛΑΜΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΟΣ ΓΣ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
25/10/2025
18:00
ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΠΟΚ ΕΣΠΕΡΟΣ
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ
12/11/2025
17:30
PROMITHEAS PARK
ΕΑ Προμηθέας 2014
Α.Ε. Γλαύκος/Εσπερος-ΑΟΠΑ
