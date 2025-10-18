Πικρή ισοπαλία για τον ΝΟΠ 8-8 με τα Χανιά στην Πάτρα

Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις οι ΝΟ Πατρών και ΝΟ Χανίων στον μεταξύ τους αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 3ης αγωνιστική του πρωταθλήματος Waterpolo League Ανδρών.

Αμφότεροι, μάλιστα, πήραν τον πρώτο τους βαθμό στη φετινή διοργάνωση στην ισοπαλία 8-8, στο κολυμβητήριο "Αντ. Πεπανός” της Πάτρας, στο πλαίσιο της τρίτης στροφής του Α’ Ομίλου της Α’ φάσης του πρωταθλήματος.

Ήταν ένα παιχνίδι δυνατό, με σκληρές μονομαχίες και σκληρές άμυνες, αλλά και με συναρπαστική εξέλιξη και διακυμάνσεις. Οι Πατρινοί ξεκίνησαν εντυπωσιακά και προηγήθηκαν με 5-1 και 6-3, αλλά οι φιλοξενούμενοι Χανιώτες έκαναν την ανατροπή και πέρασαν μπροστά με 7-6 στις αρχές του τέταρτου οκτάλεπτου. Ο ΝΟΠ ισοφάρισε και προηγήθηκε και πάλι με 8-7, στο 4:10 πριν από τη λήξη με τον Παναγιώτη Σιαμάς, αλλά ο ΝΟ Χανίων ισοφάρισε στο τελικό 8-8, με τον Ίλια Ράντζκο, 2:03 πριν από το φινάλε.

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ 8-8

Οκτάλεπτα: 3-1, 2-1, 1-4, 2-2.

Οι συνθέσεις, τα στατιστικά, η διακύμανση και όλα τα αναλυτικά στοιχεία του αγώνα, αλλά και το βίντεο, ΕΔΩ.

Διαιτητές: Κουρτίδης, Μαρκοπούλου

Αλυτάρχης: Κίμων Τασιόπουλος

98ο πρωτάθλημα πόλο Α1 Εθνικής - ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ - 4η Α' ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

vs

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ

24 Οκτ 21:00

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

vs

ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ

25 Οκτ 16:00

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ

vs

Ναυτικός Όμιλος Πατρών

25 Οκτ 18:00

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ

vs

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ

25 Οκτ 20:30

Ο ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΩΝΙΟ

Ο νεαρός μαθητής Β' Λυκείου Νίκος Νταβλούρος, που αγωνιζόταν στον ΝΟΠ (Δύο φορές πρωταθλητής Ελλάδας με την ηλικιακες ομαδες, διεθνής), μεταγράφηκε -και αυτός- σε ομάδα της Αθήνας, στον Πανιώνιο, όπου αγωνίζονται τέσσερις πρώην του ΝΟΠ, οι Ανδρέας και Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Γιάννης Παπάκος και Χριστόφορος Τρασαι.

Η ασχετική ανακοίνωση