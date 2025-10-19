Προφυλακίστηκε ο πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού στην Κύπρο ο 45χρονος πρώην ποδοσφαιριστής που συνελήφθη στα πλαίσια των ερευνών για την στυγερή δολοφονία του προέδρου της Καρμιώτισσας, Σταύρου Δημοσθένους

Η σύλληψη του 45χρονου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, προέκυψε μετά τον εντοπισμό μοτοσικλέτας, που ήταν εγγεγραμμένη στο όνομα του και πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες της δολοφονίας, για να απομακρυνθούν από το σημείο που έκαψαν το κλειστό ημιφορτηγό, στο οποίο επέβαιναν κατά τη διάρκεια της δολοφονίας.

Ο 45χρονος δήλωσε άγνοια για την δολοφονία Δημοσθένους και αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή. Όπως μάλιστα τόνισε, η μοτοσικλέτα ήταν ακινητοποιημένη από τις αρχές του 2025. Ο παλαίμαχο ποδοσφαιριστής ισχυρίστηκε πως την είχε δανείσει σε κάποιον φίλο του αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει πως από τη Λευκωσία αυτή εντοπίστηκε στη Λεμεσό. Η μοτοσικλέτα εξετάζεται για εντοπισμό αποτυπωμάτων και DNA. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως ποτέ δεν δηλώθηκε ως κλοπιμαία.

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού αποφάσισε σήμερα (19.10.2025) την προσωρινή κράτηση για περίοδο 8 ημερών, την ώρα που οι σχετικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εναντίον του υπόπτου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν, φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό μηχανοκινήτου οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, καθώς και κλοπή αυτοκινήτου, το οποίο είχε κλαπεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2024 από την Κοκκινοτριμιθιά, αξίας περίπου 5.000 ευρώ.

Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου ότι μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί 16 καταθέσεις, ενώ έχουν διεξαχθεί πέντε έρευνες σε κατοικίες και υποστατικά που σχετίζονται με την υπόθεση. Επιπλέον, αναμένεται να ληφθούν ακόμη 70 καταθέσεις, καθώς και να διενεργηθούν εξετάσεις που αφορούν τις κινήσεις του υπόπτου πριν και μετά το χρόνο διάπραξης του εγκλήματος, το βράδυ της 18ης Οκτωβρίου, γύρω στις 22:00.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και σε δύο ελληνικές ομάδες. Οι ανακριτές της αστυνομίας εξετάζουν διάφορα κλειστά κυκλώματα για να βρουν στοιχεία για τους δράστες της δολοφονίας, ενώ μελετούν και τις δραστηριότητες του θύματος και τις διαφορές που είχε με κάποια άτομα.

Επίσης η Rolls Royce Spectre που ανήκε στον Δημοσθένους έχει ηλεκτρονικά συστήματα με κάμερες περιμετρικά του αμαξώματος. Γίνεται προσπάθεια να εξαχθούν πλάνα από τις κάμερες που δυνατόν να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Το αυτοκίνητο του Κύπριου επιχειρηματία που δολοφονήθηκε/ φωτογραφία από philenews

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζουν εντατικά τη διερεύνηση, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που συνδέουν τον ύποπτο με την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους και προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν πλήρως τη διαδρομή των δραστών πριν και μετά το φονικό.

Στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει τεθεί και δεύτερο όχημα

Όπως ανέφερε το philenews, στο μικροσκόπιο των ανακριτών έχει τεθεί και δεύτερο όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για τη διαφυγή τους μετά τη δολοφονία. Οι έρευνες επεκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικογραφημένο υλικό από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε διάφορα σημεία της πόλης, αναζητώντας στοιχεία που θα οδηγήσουν στην πλήρη εξιχνίαση του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες, μετά την εκτέλεση του Σταύρου Δημοσθένους, εγκατέλειψαν και πυρπόλησαν το βαν που χρησιμοποίησαν κατά τη διάπραξη του εγκλήματος, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανακριτών, ακολούθως διέφυγαν με σκούτερ μεγάλου κυβισμού και σκούρου χρώματος.