Λευκάδα: ΙΧ έχασε τον έλεγχο και ανετράπη- ΦΩΤΟ

Ο οδηγός έσκυψε για να πιάσει το τσιγάρο του

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Λυγιά Λευκάδας, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του lefkadatoday.gr, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος τη στιγμή που έσκυψε για να πιάσει το τσιγάρο του, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να ανατραπεί.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκαν σοβαροί τραυματισμοί, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και συνεργεία οδικής βοήθειας για την απομάκρυνση του οχήματος και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λευκάδας.

Φωτογραφία: Γιώργος Κονιδάρης

