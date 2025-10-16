Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Ι.Χ. πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο

Πάτρα: Ι.Χ. πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κα...

Από το σημείο περνούν καθημερινά μαθητές

Αναστάτωση προκλήθηκεστη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ακρωτηρίου στην Πάτρα, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, από το συγκεκριμένο σημείο περνούν καθημερινά μαθητές πηγαίνοντας προς τα σχολεία τους, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Περίοικοι καταγγέλλουν ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται συχνά, καθώς το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Η ανάρτηση μητέρας που περνούσε από το σημείο

Η ανάρτηση μητέρας που περνούσε από το σημείο

Ειδήσεις Τώρα

Αλισσός: Βρέθηκε σώος ο ηλικιωμένος που είχε εξαφανιστεί

Pink the city 2025: Κάθε γωνιά της Πάτρας, βάφεται στα ροζ! -ΦΩΤΟ

Σοκαριστικό ιατρικό λάθος: Η Στέλλα νίκησε τον καρκίνο στη γλώσσα αλλά παραμορφώθηκε- «Τρέφεται με σύριγγα»- ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Οδός Ακρωτηρίου Ελευθερίου Βενιζέλου

Ειδήσεις