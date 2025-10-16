Πάτρα: Ι.Χ. πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και «ανέβηκε» σε πεζοδρόμιο

Από το σημείο περνούν καθημερινά μαθητές
Αναστάτωση προκλήθηκεστη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Ακρωτηρίου στην Πάτρα, όταν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια ανέβηκε στο πεζοδρόμιο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, από το συγκεκριμένο σημείο περνούν καθημερινά μαθητές πηγαίνοντας προς τα σχολεία τους, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία για την ασφάλειά τους.
Περίοικοι καταγγέλλουν ότι παρόμοια περιστατικά σημειώνονται συχνά, καθώς το σημείο θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο, ειδικά τις ώρες αιχμής.
Η ανάρτηση μητέρας που περνούσε από το σημείο
