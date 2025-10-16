Αίγιο: 18χρονη έκλεψε τσαντάκι από αυτοκίνητο και «χτύπησε» κάρτες- Αναζητείται ο ανήλικος αδελφός της ως συνεργός

Χθες το απόγευμα στο Αίγιο, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη μιας 18χρονης, έπειτα από κλοπή τσαντακιού και χρήση τραπεζικών καρτών για αγορές σε τοπικά καταστήματα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, μια 18χρονη, διότι εισήλθε σε ανασφάλιστο σταθμευμένο αυτοκίνητο, και αφαίρεσε ένα τσαντάκι, που περιείχε 30 ευρώ, έγγραφα και πέντε τραπεζικές κάρτες, με τις οποίες πραγματοποίησε συναλλαγές σε καταστήματα και περίπτερα στο Αίγιο, συνολικής αξίας -90- ευρώ.

Επιπλέον, αναζητείται για να συλληφθεί και ο ανήλικος αδερφός της κατηγορούμενης ως συνεργός της στη διάπραξη της κλοπής.