Αίγιο: Ανήλικος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και συνελήφθη

Ένας 15χρονος συνελήφθη στο Αίγιο να οδηγεί κλεμμένη μοτοσικλέτα, ενώ υπό κράτηση βρίσκεται και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας 15χρονος, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, για την οποία είχε δηλωθεί κλοπή.

Παράλληλα, συνελήφθη η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.