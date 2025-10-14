Πάτρα: Εργαστήριο υποκριτικής και φέτος στο Μηχανουργείο

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο, στην οδό Ευμήλου 2-4 στην Πάτρα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του περσινού εργαστηρίου που έκλεισε με την παράσταση του "Λυσιστράτη" του Αριστοφάνη, οργανώνει και φέτος εργαστήριο υποκριτικής, βασισμένο σε ελληνικά σατυρικά μονόπρακτα, εμπνευσμένα από την σύγχρονη ελληνική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.

Στο εργαστήρι υποκριτικής θα διδάξει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Ντάβαρης.

Το εργαστήριο θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου με δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα (ένα βασικό και ένα προαιρετικό, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του κάθε ενδιαφερόμενου) και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Θα ακολουθήσει κύκλος παραστάσεων στην κεντρική σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο.

Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 9 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο 6937492516.

*Ο Γεράσιμος Ντάβαρης είναι επαγγελματίας ηθοποιός και σκηνοθέτης, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και οργανώνει στην Πάτρα εργαστήρια υποκριτικής για ερασιτέχνες, αρχάριους και μη, από το έτος 2011.