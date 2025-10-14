Πάτρα: Εργαστήριο υποκριτικής και φέτος στο Μηχανουργείο

Θα διδάξει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Ντάβαρης - Τα μαθήματα θα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 9 μ.μ.
Ο Πολυχώρος Πολιτισμού Μηχανουργείο, στην οδό Ευμήλου 2-4 στην Πάτρα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του περσινού εργαστηρίου που έκλεισε με την παράσταση του "Λυσιστράτη" του Αριστοφάνη, οργανώνει και φέτος εργαστήριο υποκριτικής, βασισμένο σε ελληνικά σατυρικά μονόπρακτα, εμπνευσμένα από την σύγχρονη ελληνική, πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.
Στο εργαστήρι υποκριτικής θα διδάξει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Γεράσιμος Ντάβαρης.
Το εργαστήριο θα ξεκινήσει μέσα Οκτωβρίου με δύο 3ωρα μαθήματα την εβδομάδα (ένα βασικό και ένα προαιρετικό, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο του κάθε ενδιαφερόμενου) και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Θα ακολουθήσει κύκλος παραστάσεων στην κεντρική σκηνή του Πολυχώρου Μηχανουργείο.
Οι ημέρες και οι ώρες των μαθημάτων όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, θα είναι Δευτέρα και Τετάρτη 6 με 9 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στο 6937492516.
*Ο Γεράσιμος Ντάβαρης είναι επαγγελματίας ηθοποιός και σκηνοθέτης, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών και οργανώνει στην Πάτρα εργαστήρια υποκριτικής για ερασιτέχνες, αρχάριους και μη, από το έτος 2011.
*Η βασική φωτ. είναι όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου, δείγμα της τελευταίας παράστασης του εργαστηρίου, "Λυσιστράτη" του Αριστοφάνη.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr