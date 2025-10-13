ΕΚΑΒ: Συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς- Οι εκδηλώσεις στην Πάτρα

Το ΕΚΑΒ, στα πλαίσια της «Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς», στις 16 Οκτωβρίου 2025, προσκαλεί τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα σε μια σειρά εκδηλώσεων με στόχο την πληροφόρηση, την εκπαίδευση αλλά και την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την εξέχουσα σημασία της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) αλλά και της χρήσης του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (CPR/AED), για την υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας και την επιβίωση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής.



Κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ θα πραγματοποιήσουν επιδείξεις στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στη χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε συνδυασμό με πρακτικές ασκήσεις σε σταθμούς δεξιοτήτων με τη χρήση προπλασμάτων και εκπαιδευτικών Απινιδωτών. Παράλληλα, θα ενημερώνουν τους πολίτες τόσο για την αναγκαιότητα των βασικών γνώσεων κατά την αντιμετώπιση απειλητικών για τη ζωή καταστάσεων όσο και για τον ρόλο, τη λειτουργία αλλά και τον ευρύτερο τρόπο της πανελλαδικής δραστηριοποίησης του ΕΚΑΒ ως του μοναδικού επίσημου φορέα παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του ΕΚΑΒ για τους πολίτες, σχετικά με την «Παγκόσμια Ημέρα Επανεκκίνησης Καρδιάς», βάσει της ευθύνης των Παραρτημάτων και των Τομέων του ΕΚΑΒ ανά την Ελλάδα, έχει ως εξής:



Κεντρική Υπηρεσία & Τομείς ΕΚΑΒ Αθήνας



Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 14:30, εκπαίδευση Δόκιμων Ανθυποπυραγών Σχολής Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 14:30, στο Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο Ολυμπιακού Χωριού.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 14:30, εκπαίδευση Υγειονομικών στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 09:00 έως 12:00, εκπαίδευση Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 09:30 έως 12:30, Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), Μαρούσι.





Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 14:30, εκπαίδευση υπαλλήλων Εταιρίας Παραγωγής Καλλυντικών, στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 11:00 έως 14:00, στην Κεντρική Πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο εκδηλώσεων του 29ου Ποδηλατικού Γύρου της Αθήνας.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00, Προαύλιος χώρος του ΚΕΠ επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου, Λουτράκι.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 09:00 έως 12:00, ΠΑΕ Λεβαδειακός.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 14:30, Δομή Φιλοξενίας Μεταναστών Θήβας.





Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 17:00, πλατεία Αριστοτέλους, Θεσσαλονίκη.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 17:00, πλατεία «Καταρρακτάκια», Έδεσσα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 17:00, Κεντρική Πλατεία, Γιαννιτσά.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 17:00, Κεντρική Πλατεία, Αριδαία.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 17:00, Κεντρική Πλατεία 21ης Ιουνίου, Κιλκίς.





Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Πάτρας



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 13:00 έως 16:00 στο 3ο Ειδικό Δημοτικό και Ειδικό Νηπιαγωγείο Πάτρας.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 18:00 έως 21:00 στο Παράρτημα Αχαΐας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Πάτρα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00 στον Ξενώνα Ενηλίκων Αγρινίου «Αργώ».

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:00 έως 10:00 για μαθητές του 1ο Γυμνασίου Αργοστολίου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη Αργοστολίου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:30 έως 13:30 στο 1ο ΕΠΑΛ Ζακύνθου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στην Κεντρική Πλατεία Πύργου «Σάκη Καράγιωργα» μπροστά από το Δημαρχείο.





Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Ηρακλείου Κρήτης



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 09:00 έως 13:00, στην οδό Δικαιοσύνης (δίπλα στην περιφέρεια Κρήτης), Ηράκλειο.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στην Πλατεία Μικρασιατών, Παλαιά πόλη Ρεθύμνου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 09:00 έως 13:00 στη Δημοτική Αγορά, Χανιά.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 15:00, εκπαίδευση Ελληνικού Προσωπικού Αμερικανικής Βάσης Σούδας.



Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Λάρισας



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στην Κεντρική Πλατεία, Λάρισα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στον προαύλιο χώρο Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας Ν. Ιωνίας, Βόλος.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στην Κεντρική Πλατεία, Καρδίτσα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στην Κεντρική Πλατεία, Τρίκαλα.





Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Καβάλας



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00 στην Πλατεία Καπνεργάτη, Καβάλα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στην Πλατεία Ελευθερίας, Δράμα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00 στο Εμπορικό Επιμελητήριο επί της οδού Κ. Καραμανλή & Π. Κωστοπούλου (γωνία), Σέρρες.





Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Ιωαννίνων



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 12:00 έως 14:00 έμπροσθεν κτιρίου περιφέρειας Ηπείρου, Ιωάννινα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 12:00 έως 14:00 στην Κεντρική πλατεία, Φιλιππιάδα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 12:00 έως 14:00 έμπροσθεν Δημαρχείου Πρέβεζας.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 12:00 έως 14:00 στην πλατεία Ανουτσιάτα, Κέρκυρα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 12:00 έως 14:00 στον πεζόδρομο Γρηγορίου Λαμπράκη, Ηγουμενίτσα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 12:00 έως 14:00 στην πλατεία Κιλκίς, ‘Αρτα.



Παράρτημα ΕΚΑΒ Λαμίας



Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:30 έως 13:30, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου Σπερχειάδας Φθιώτιδας.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:30 έως 13:30 σε εκπαιδευτικούς του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ και του ΕΠΑΛ Άμφισσας Φωκίδας.

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:30 έως 13:20 σε εκπαιδευτικούς και μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Μώλου Φθιώτιδας.



Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00 στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00 στην Κεντρική Πλατεία Ξάνθης.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00 στην Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας.



Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Τρίπολης



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 12:00 στην Κεντρική Πλατεία Σπάρτης.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 12:00 στο Γυμνάσιο παραλίας Καλαμάτας.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 13:00 στην παραλία Καλαμάτας (Ναυαρίνου & Ακρίτας).

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 15:00 έως 21:00, εκπαίδευση σπουδαστών, στο ΣΑΕΚ Νοσ. Τρίπολης.

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 15:30 έως 21:30, εκπαίδευση πυροσβεστών από το Κλιμάκιο Κρανιδίου,στις εγκαταστάσεις του Τομέα Ναυπλίου.





Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Κοζάνης



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 09:00 έως 13:00, εκπαίδευση ένστολων στο Στρατόπεδο Μαυροδενδρίου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 17:00 έως 21:00, Στέγη Παιδιού Κοζάνης (Βασιλείου Φόρη 36).

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 18:00 έως 22:00, Σύνδεσμος Διαιτητών Κοζάνης (Τσιμισκή 1 και Κορυτσάς γωνία), Κοζάνη.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 13:30 έως 16:30, Σύνδεσμος Διαιτητών Κοζάνης, 1ο Δημοτικό Σχολείο Πτολεμαΐδας (Παυλίδη Αδαμοπούλου 1).

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 11:00 έως 14:00, Δημαρχείο Γρεβενών (Πλ. Ελευθερίας 1).

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 14:00, Κέντρο Κοιν. Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 ΚΚΠΠΔΜ), Φλώρινα.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 11:30 έως 14:30, Εμπορικό Κέντρο Καστοριάς (Λεωφ. Κύκνων 2).



Παράρτημα & Τομείς ΕΚΑΒ Μυτιλήνης



Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 20:00, Πλατεία Σαπφούς Μυτιλήνη.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 10:00 έως 20:00, Πλατεία Καλλονής Λέσβου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 09:00 έως 13:00, περιοχή «Μανδράκι» στο κέντρο της πόλης της Ρόδου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 08:30 έως 14:00 και 16:00 έως 21:00, δύο εκπαιδευτικά προγράμματα BLS/AED και ενημέρωση για θέματα Α΄Βοηθειών σε πολίτες της Χίου, στις εγκαταστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στο Εκθεσιακό Κέντρο «Γεώργιος Καλουτάς» , οδός Αγίου Πολυκάρπου στον Κάμπο Χίου.

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025, από ώρα 18:00 έως 20:00 (ΚΑΡΠΑ/ΑΕΑ) σε πολίτες της Κω, στην Πλατεία Ελευθερίας της Κω.

