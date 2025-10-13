Λαμία: Καθηγήτρια κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους της και πέθανε λίγο αργότερα

Μία καθηγήτρια ηλικίας 60 ετών κατέρρευσε μπροστά σε συναδέλφους της την ώρα που βρισκόταν στο γραφείο εκπαιδευτικών και παρότι μεταφέρθηκε γρήγορα στο νοσοκομείο, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη Λαμία.

Σύμφωνα με το lamianow.gr, συνάδελφός της τής πρόσφερε αμέσως τις πρώτες βοήθειες, ενώ ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο που βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση έσπευσε στο σχολείο και παρέλαβε την 60χρονη που δεν είχε τις αισθήσεις της και δυστυχώς λίγο αργότερα, κατέληξε στο νοσοκομείο Λαμίας.

Τα ακριβή αίτια του αιφνίδιου θανάτου της θα δείξει η νεκροψία – νεκροτομή που θα διενεργηθεί από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας.