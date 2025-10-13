LIVE -Ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ - Το Ισραήλ θα τον προτείνει για το Νόμπελ Ειρήνης

Με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε η Κνεσέτ τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει την ιστορική ομιλία του στην ισραηλινή βουλή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κνεσέτ, το ισραηλινό κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ, όπου εκφωνεί ομιλία. "Είναι μεγάλη τιμή για εμένα. Μια καταπληκτική και όμορφη ημέρα, μια νέα αρχή", έγραψε ο Τραμπ στο βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ, υπό το βλέμμα του προέδρου του ισραηλινού κοινοβουλίου Αμίρ Οχάνα και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εξάλλου, όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο πόλεμος στη Γάζα τελείωσε, ο Τραμπ απάντησε "ναι", ενώ εκτίμησε ότι η Χαμάς θα αφοπλιστεί, όπως προβλέπεται στο ειρηνευτικό σχέδιο.

Με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε η Κνεσέτ τον Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν ξεκινήσει την ιστορική ομιλία του στην ισραηλινή βουλή. Συγκεκριμένα, κατά την είσοδο του προέδρου των ΗΠΑ στην αίθουσα της ολομέλειας της Κνεσέτ, οι βουλευτές και οι παρευρισκόμενοι σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν ασταμάτητα. Καθώς η τελετή προχωρούσε, τα ονόματα των μελών της αμερικανικής κυβέρνησης που συνοδεύουν τον Τραμπ διαβάζονταν ένα προς ένα, προκαλώντας νέο γύρο χειροκροτημάτων από τους παρευρισκόμενους.

Πρόεδρος Κνεσέτ: Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης Ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, άνοιξε τη συνεδρίαση του ισραηλινού κοινοβουλίου καλωσορίζοντας τους παρευρισκόμενους και τους επισκέπτες. «Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους Τραμπ. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος στη γη που να έκανε περισσότερα για την ειρήνη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Οχάνα και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης. Δεν το αξίζει κάποιος άλλος περισσότερο από εσάς». «Ο Θεός να ευλογεί τις ΗΠΑ, τον πρόεδρο Τραμπ και το κράτος του Ισραήλ» κατέληξε ο πρόεδρος της Κνεσέτ. Ο Οχάνα, απευθυνόμενος στον Τραμπ από το βήμα της Κνεσέτ, δήλωσε ότι πρόκειται για «έναν γίγαντα της εβραϊκής ιστορίας» και πρόσθεσε πως «πρέπει να ανατρέξουμε δυόμισι χιλιετίες πίσω, μέσα στην ομίχλη του χρόνου, για να βρούμε κάποιον αντίστοιχο». Περιέγραψε τον Αμερικανό πρόεδρο ως «σπάνιο κολοσσό» και σημείωσε ότι «το όνομά του θα χαραχθεί στο πάνθεον της ιστορίας χιλιάδες χρόνια από τώρα». Ο Οχάνα τόνισε ότι «ο εβραϊκός λαός θα τον θυμάται», υπογραμμίζοντας πως «είμαστε ένα έθνος που θυμάται».

Νετανιάχου: Ο Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το Ισραήλ Έπειτα, καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και καλωσόρισε. «Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε. «Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε. «Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε το Ιερουσαήλ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε. «Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» τόνισε, μιλώντας για πρόταση που τελειώνει τον πόλεμο πετυχαίνοντας όλους τους στόχους του Ισραήλ. «Είστε δεσμευμένος σε αυτήν την ειρήνη όπως κι εγώ. Και θα επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Και το κάναμε πριν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και θα το κάνουμε ξανά», είπε.