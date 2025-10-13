Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Έκρηξη χαράς στη Ραμάλα με την άφιξη λεωφορείων που μεταφέρουν Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ

Έκρηξη χαράς στη Ραμάλα με την άφιξη λεω...

Εκατοντάδες άνθρωποι επευφήμησαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους με την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό, που αφέθηκαν ελεύθεροι χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε

Πλήθος ανθρώπων υποδέχθηκαν με ένα ξέσπασμα χαράς και δακρύων στη Ραμάλα την άφιξη λεωφορείων που μετέφεραν Παλαιστίνιους που μόλις απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκατοντάδες άνθρωποι επευφήμησαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους με την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό, που αφέθηκαν ελεύθεροι χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ, με αντάλλαγμα τους ομήρους, 250 Παλαιστινίων «που κρατούνταν για λόγους ασφαλείας", μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.

Ειδήσεις Τώρα

Πετάς τσιγάρα από το αυτοκίνητο; Τo πρόστιμο και οι μέρες που χάνεις το δίπλωμα

Πάτρα: «Τα πάμε καλά», λέει ο Δήμος για την καθαριότητα

Πάτρα: Με το πρώτο κρύο, ήρθαν τα ξύλα και… τα χαλιά- Τι λένε στο thebest επαγγελματίες του χώρου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Παλαιστίνιος Όμηροι Ισραήλ

Ειδήσεις