Έκρηξη χαράς στη Ραμάλα με την άφιξη λεωφορείων που μεταφέρουν Παλαιστινίους που απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ

Πλήθος ανθρώπων υποδέχθηκαν με ένα ξέσπασμα χαράς και δακρύων στη Ραμάλα την άφιξη λεωφορείων που μετέφεραν Παλαιστίνιους που μόλις απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής τους με τους τελευταίους ζωντανούς ομήρους που είχαν συλληφθεί στη Λωρίδα της Γάζας, μεταδίδουν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκατοντάδες άνθρωποι επευφήμησαν τους απελευθερωθέντες κρατουμένους, ορισμένοι από τους οποίους με την παλαιστινιακή μαντίλα (κεφίγια) τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό, που αφέθηκαν ελεύθεροι χάρη στη συμφωνία που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και προβλέπει την απελευθέρωση από το Ισραήλ, με αντάλλαγμα τους ομήρους, 250 Παλαιστινίων «που κρατούνταν για λόγους ασφαλείας", μεταξύ των οποίων πολλοί που έχουν καταδικαστεί για φονικές επιθέσεις κατά Ισραηλινών, καθώς και 1.700 Παλαιστινίων που συνελήφθησαν στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023.