Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πιθανή εμπλοκή και δεύτερου ατόμου - Τα σενάρια που εξετάζονται

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να μην έδρασε μόνος του, αλλά να είχε συνεργό που συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του εγκλήματος.

Το βίντεο - ντοκουμέντο και οι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ

Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται ένα βίντεο-ντοκουμέντο που θεωρείται κλειδί για τις έρευνες. Σε αυτό, φαίνεται ένα δίκυκλο με δύο άτομα να φτάνει στη Φοινικούντα λίγο πριν λάβει χώρα η δολοφονία.

Οι αναλυτές της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το Mega, εκτιμούν ότι ο πιθανός συνεργός ενδέχεται να κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός, ενώ ο δράστης συνέχισε μόνος του την πορεία προς τον χώρο του εγκλήματος.

Το υλικό εξετάζεται πλέον καρέ-καρέ. Στόχος των αστυνομικών είναι να χαρτογραφήσουν αντίστροφα τη διαδρομή των δύο ανδρών, προκειμένου να εντοπίσουν τόσο το σημείο εκκίνησής τους όσο και τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στη Φοινικούντα.