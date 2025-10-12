Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Πιθανή εμπλοκή και δεύτερου ατόμου - Τα σενάρια που εξετάζονται

Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας
Σημαντικές εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.
Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο ο δράστης να μην έδρασε μόνος του, αλλά να είχε συνεργό που συμμετείχε στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του εγκλήματος.
Το βίντεο - ντοκουμέντο και οι εκτιμήσεις της ΕΛΑΣ
Στα χέρια των αστυνομικών βρίσκεται ένα βίντεο-ντοκουμέντο που θεωρείται κλειδί για τις έρευνες. Σε αυτό, φαίνεται ένα δίκυκλο με δύο άτομα να φτάνει στη Φοινικούντα λίγο πριν λάβει χώρα η δολοφονία.
Οι αναλυτές της ΕΛΑΣ, σύμφωνα με το Mega, εκτιμούν ότι ο πιθανός συνεργός ενδέχεται να κατέβηκε από τη μοτοσικλέτα κοντά στο κάμπινγκ και να απομακρύνθηκε πεζός, ενώ ο δράστης συνέχισε μόνος του την πορεία προς τον χώρο του εγκλήματος.
Το υλικό εξετάζεται πλέον καρέ-καρέ. Στόχος των αστυνομικών είναι να χαρτογραφήσουν αντίστροφα τη διαδρομή των δύο ανδρών, προκειμένου να εντοπίσουν τόσο το σημείο εκκίνησής τους όσο και τον τρόπο με τον οποίο κατέληξαν στη Φοινικούντα.
Οι διαθήκες
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται δύο διαθήκες που σχετίζονται με την υπόθεση. Οι Αρχές προχωρούν σε εξονυχιστική σύγκριση των εγγράφων αυτών, με σκοπό να εντοπίσουν πρόσωπα που ενδεχομένως είχαν οικονομικό ή άλλο κίνητρο να στραφούν εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Τα σενάρια που εξετάζονται είναι δύο:
- Ο δράστης να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα.
- Εναλλακτικά, να πρόκειται για ερασιτέχνη εκτελεστή που πληρώθηκε για τη δολοφονία
Βαρύτητα δίνουν οι Αρχές και σε ένα τηλεφώνημα που καταγράφηκε την ώρα του φονικού από τον χώρο του κάμπινγκ.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το τηλεφώνημα ενδέχεται να πρόκειται για κλήση επιβεβαίωσης μετά την εκτέλεση, γεγονός που ενισχύει το σενάριο ύπαρξης συνεργού ή εντολέα.
