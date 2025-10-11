Φοινικούντα: Εξαφανισμένος ο δράστης - Ψάχνουν στοιχεία σε κινητά και laptop του θύματος

Το μυστήριο γύρω από τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, με θύματα τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη του, παραμένει άλυτο, παρά τις εντατικές έρευνες των Αρχών.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. επικεντρώνουν τις έρευνες στον δράστη, ο οποίος φέρεται να διέφυγε με σκούτερ, έχοντας μάλιστα φτάσει μέχρι την Αττική, ενώ ερευνούν κάθε πτυχή της ζωής του 68χρονου θύματος.

Η διαδρομή διαφυγής του δράστη και οι δυσκολίες

Οι αστυνομικοί παρακολουθούν μεθοδικά όλη τη διαδρομή του φερόμενου ως δράστη, βασιζόμενοι σε βιντεοληπτικό υλικό. Ωστόσο, η έρευνα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς φαίνεται ότι πρόκειται για άτομο με εμπειρία σε εγκληματικές ενέργειες.

Εκτιμάται ότι για τη διαφυγή του χρησιμοποίησε επαρχιακούς δρόμους, αποφεύγοντας έτσι τις κάμερες ασφαλείας, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε καλύψει την πινακίδα του οχήματός του. Επιπλέον, κρίσιμο στοιχείο που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του είναι ότι, ακόμη και κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του σκούτερ με καύσιμα, δεν αφαίρεσε το κράνος του.

Παράλληλα, εξετάζεται εξονυχιστικά το ενδεχόμενο να είχε μαζί του κινητό τηλέφωνο, κάτι που θα ήταν καθοριστικό για τον γεωγραφικό του εντοπισμό, σύμφωνα με το Mega.

Στο «μικροσκόπιο» το παρελθόν του θύματος

Παράλληλα με την αναζήτηση του εκτελεστή, οι Αρχές διεξάγουν ενδελεχή έρευνα για το κίνητρο του διπλού φονικού. Εξετάζεται αν ο δράστης ενήργησε μόνος του ή αν υπήρχε ηθικός αυτουργός που όπλισε το χέρι του.

Για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, έμπειροι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. «ξεψαχνίζουν» το παρελθόν του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται τόσο η προσωπική του ζωή όσο και η επιχειρηματική του δραστηριότητα, καθώς αναζητούνται πιθανές αντιπαλότητες ή οικονομικές διαφορές.

Για τον σκοπό αυτό, έχουν κατασχεθεί και αναλύονται τα κινητά τηλέφωνα και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του θύματος, προκειμένου να εντοπιστεί οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην ταυτότητα του δράστη ή να αποκαλύψει την ύπαρξη πιθανού ηθικού αυτουργού.