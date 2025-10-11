Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα

ΦΩΤΟ pixabay

ΦΩΤΟ pixabay

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια της επίθεσης

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 άλλοι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς το Σάββατο (11/10) στο Λίλαντ, στο Μισισίπι, δήλωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, είπε στο CBS News ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), και τέσσερα από τα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε τοπικά νοσοκομεία. Δεν υπήρξε άμεση πληροφορία για την κατάσταση της υγείας τους.

Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση και η έρευνα συνεχίζεται.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε κεντρικό δρόμο, δήλωσε ο Λι. Οι άνθρωποι βρίσκονταν στην πόλη για τον αγώνα του λυκείου. Η ιστοσελίδα του σχολικού διαμερίσματος της Λίλαντ δείχνει ότι το σχολείο επρόκειτο να παίξει έναν αγώνα εναντίον του λυκείου του Τσάρλεστον.

Το Λίλαντ είναι μια μικρή πόλη στην κομητεία Ουάσινγκτον με πληθυσμό περίπου 4.000 κατοίκους, σύμφωνα με τα δεδομένα της απογραφής του 2020.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στη Σαντορίνη: Πνίγηκε 4χρονο παιδί σε πισίνα ξενοδοχείου

Τρίπολη: Εκτός ΜΕΘ ο 12χρονος μετά την επίθεση με μαχαίρι

Τενεσί: «Μία από τις πιο φρικτές σκηνές»- Οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΗΠΑ Επίθεση

Ειδήσεις