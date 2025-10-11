Μισισίπι: Τέσσερις νεκροί και 12 τραυματίες από πυροβολισμούς μετά από αγώνα

Τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 12 άλλοι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς το Σάββατο (11/10) στο Λίλαντ, στο Μισισίπι, δήλωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος του Λίλαντ, Τζον Λι, είπε στο CBS News ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), και τέσσερα από τα τραυματισμένα άτομα μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο σε τοπικά νοσοκομεία. Δεν υπήρξε άμεση πληροφορία για την κατάσταση της υγείας τους.

Δεν υπάρχουν ύποπτοι υπό κράτηση και η έρευνα συνεχίζεται.