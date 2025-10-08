Επίθεση σε οδηγό του μετρό: Είχε φυλακιστεί για τρεις μήνες για παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν

Σάλος επικράτησε σε συρμό της γραμμής 3 του μετρό την Τρίτη (7/10)
Χαμός επικράτησε την Τρίτη (7/10) στο σταθμό μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας» μετά από επίθεση που δέχθηκε οδηγός συρμού της γραμμής 3 από άγνωστο άνδρα.
Ο δράστης, για άγνωστο λόγο, άρχισε να επιτίθεται στο οδηγό και χάρη στην παρέμβαση των πολιτών αποφεύχθηκαν τα χειροτέρα. Αμέσως κλήθηκε η αστυνομία προκειμένου να τον συλλάβει.
Το «βαρύ» παρελθόν
Ωστόσο αίσθηση προκαλεί πως ο δράστης έχει… παρελθόν με τη ΣΤΑΣΥ καθώς στο παρελθόν έχει μηνυθεί για άλλη επίθεση. Εκείνη τη φορά κατά επιβατών στον σταθμό «Νομισματοκοπείο» και είχε φυλακιστεί για τρεις μήνες.
