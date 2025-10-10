Στροφυλιά - Κοτύχι: 400 τόνοι μπάζων απομακρύνθηκαν από το Εθνικό Πάρκο

Στην απομάκρυνση περίπου 400 τόνων μπάζων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων από το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Στροφυλιάς – Κοτυχίου προχωρά ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).

Το έργο της αποκομιδής ξεκίνησε ήδη από την περιοχή της Φάλαρη, εντός του δάσους της Στροφυλιάς, που εμπίπτει στη χωρική αρμοδιότητα του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, και υλοποιείται υπό τον συντονισμό της Μονάδας Διαχείρισης Δυτικής Πελοποννήσου του ΟΦΥΠΕΚΑ.

Πρόκειται για μια σημαντική δράση περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς οι όγκοι μπαζών και απορριμμάτων που έχουν συσσωρευτεί στην προστατευόμενη περιοχή αποτελούν εστίες ρύπανσης και παράγοντα κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιών.

Σε μεγάλο μέρος του Εθνικού Πάρκου έχει καταγραφεί η παρουσία αστικών απορριμμάτων, όπως πλαστικά μπουκάλια, τελάρα αγροτικών προϊόντων, μπάζα κ.ά., τα οποία έχουν αποτεθεί παράνομα και σχηματίζουν εκτεταμένους σωρούς. Οι παράνομες αυτές αποθέσεις λειτουργούν ως μολυσματικές και ρυπαντικές εστίες, στις οποίες παρεισφρέουν τρωκτικά, προκαλώντας καταστροφή φωλιών και ενδιαιτημάτων σημαντικών ειδών πανίδας, αλλά και πιθανό κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών σε ανθρώπους και ζώα.

Η εικόνα αυτή, πέρα από την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων διατήρησης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από τη Μονάδα Διαχείρισης, σχετικά με την αξία και τα οφέλη των σπάνιων οικοσυστημάτων της περιοχής.

Με την ολοκλήρωση της δράσης, οι εκτάσεις θα αποκτήσουν εκ νέου τη φυσική τους μορφολογία, ενώ θα βελτιωθεί η ποιότητα των ενδιαιτημάτων και θα ενισχυθεί η προστασία των ειδών πανίδας που διαβιούν στο Εθνικό Πάρκο Στροφυλιάς – Κοτυχίου.