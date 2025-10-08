Welcome to UP 2025: Εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ

Στο Πάρκο Ειρήνης του Πανεπιστημίου στο Ρίο - Οι εθελοντές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους & σε εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας & του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.
Αυτές τις μέρες ομάδα εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών «Welcome to UP 2025» (7-8-9-10 & 11 Οκτωβρίου 2025), βρίσκεται στο περίπτερο της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο Πάρκο της Ειρήνης του Πανεπιστημίου Πατρών ενημερώνοντας τους επισκέπτες για το Πατρινό Καρναβάλι και τον εθελοντισμό στη μεγάλη γιορτή της Πάτρας, διανέμοντας προωθητικό υλικό και καλωσορίζοντας τους φοιτητές στην πόλη μας.
Ωστόσο η σημαντική προσφορά των εθελοντών της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας δεν καταγράφεται μόνο στις δράσεις που αφορούν τις εκδηλώσεις της επιχείρησης. Οι εθελοντές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και στις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες, αλλά και στη θεατρική παράσταση «Λοκαντιέρα», βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Κάρλο Γκολντόνι από το Άρμα Θέσπιδος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στον υπαίθριο χώρο του Δημαρχείου Πατρών, συμβάλλοντας στην επιτυχή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.
Υπεύθυνη συντονισμού των Εθελοντών της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας ήταν η Κατερίνα Μπονέλη, ενώ ο υπεύθυνος του Τομέα των Εθελοντών Ανέστης Χανουμίδης προώθησε την ιδέα της συνεργασίας με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με μελλοντικό σκοπό η συνεργασία να διευρυνθεί και οι εθελοντές του Πατρινού Καρναβαλιού να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλες εκδηλώσεις του Δήμου Πατρέων.
