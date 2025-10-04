Sean Diddy Combs: Καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλακή ο ράπερ

Ο ράπερ καταδικάστηκε σε 50 μήνες φυλάκιση για υπόθεση μαστροπείας

Σε πενήντα μήνες φυλάκισης καταδικάστηκε την Παρασκευή (3/10), ο Sean “ Diddy” Combs, στην υπόθεση που αποκάλυψε τη χρήση από τον μεγιστάνα της hip hop, αμειβόμενων ιερόδουλων για σεξουαλικά πάρτι που τροφοδοτούνταν με ναρκωτικά και ήταν μερικές φορές βίαια, τα οποία ο ίδιος αποκάλεσε «freak-offs». Ο 55χρονος Combs, είχε βρεθεί ένοχος τον περασμένο Ιούλιο για μεταφορά ανθρώπων σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των φίλων του και ανδρών ιερόδουλων, για να συμμετάσχουν σε σεξουαλικές επαφές.

Καταδικάστηκε για κατηγορίες σωματεμπορίας και εκβιασμού που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν στη φυλακή εφ’ όρου ζωής, αλλά η ποινή θα κρατήσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και πίσω από τα κάγκελα για τα επόμενα χρόνια. Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή φυλάκισης 11 ετών. Σε μια τελευταία του ομιλία πριν ο δικαστής εκδώσει την ποινή, ο Combs χαρακτήρισε την προηγούμενη συμπεριφορά του «αηδιαστική, επαίσχυντη» και «άρρωστη», ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους ανθρώπους που πλήγωσε σωματικά και ψυχικά, καθώς και από τα παιδιά του στο κοινό. Είπε ότι οι πράξεις ενδοοικογενειακής βίας είναι ένα βάρος που θα πρέπει να κουβαλάει για το υπόλοιπο της ζωής του.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης του Combs υποστήριξαν ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές και ήθελαν ο Combs να απελευθερωθεί αμέσως μετά από περισσότερο από ένα χρόνο κράτησης, κάτι που τον ανάγκασε να νηφαλίσει και τροφοδότησε τις τύψεις του. Την Παρασκευή, έπαιξαν ένα βίντεο 11 λεπτών στο δικαστήριο που απεικόνιζε την οικογενειακή ζωή, την καριέρα και τη φιλανθρωπία του Combs πριν από τη σύλληψή του. Σε κάποιο σημείο του βίντεο, ο Combs έβαλε το χέρι του στο πρόσωπό του και άρχισε να κλαίει, με τους ώμους του να τρέμουν κατά καιρούς. Ο Combs αναμενόταν να μιλήσει στο δικαστήριο αργότερα την Παρασκευή. Η σχεδόν δίμηνη δίκη του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Μανχάταν περιελάμβανε μαρτυρίες από γυναίκες που είπαν ότι ο Combs τις ξυλοκόπησε, τις απείλησε, τις κακοποίησε σεξουαλικά και τις εκβίασε. «Είναι μια υπόθεση για έναν άνδρα που έκανε φρικτά πράγματα σε πραγματικούς ανθρώπους για να ικανοποιήσει τη δική του σεξουαλική ικανοποίηση», είπε η εισαγγελέας Christy Slavik. «Δεν χρειαζόταν τα χρήματα. Το νόμισμά του ήταν ο έλεγχος». Η Slavik επέκρινε επίσης τον Combs επειδή φέρεται να είχε κλείσει ομιλία στη Νότια Φλόριντα την επόμενη εβδομάδα, αποκαλώντας την «κορυφή της αλαζονείας». Ο συνήγορος υπεράσπισης Xavier Donaldson αργότερα δήλωσε ότι οι προτεινόμενες εκδηλώσεις στην κοινότητα είχαν ως στόχο να δείξουν τι θα μπορούσε να κάνει ο μεγιστάνας των επιχειρήσεων «αν το δικαστήριο άφηνε τον κ. Κομπς να φύγει».

