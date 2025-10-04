Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα γιορτάζουν 33 χρόνια γάμου

Με μια απλή selfie φωτογραφία, χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι: Μισέλ Ομπάμα και του Μπάρακ Ομπάμα επέλεξαν τη λιτότητα για να τιμήσουν τα 33 χρόνια έγγαμου βίου.

Μια τρυφερή φωτογραφία που αναρτήθηκε ταυτόχρονα στους λογαριασμούς τους στο Instagram, συνοδευόμενη από τρυφερά λόγια προς τους 96 εκατομμύρια ακολούθους τους.

Στο μήνυμά του, ο Μπαράκ Ομπάμα έγραψε: «Η καλύτερη απόφαση που πήρα ποτέ ήταν να σε παντρευτώ, @MichelleObama. Εδώ και 33 χρόνια θαυμάζω τη δύναμη, τη χάρη και την αποφασιστικότητά σου — και το γεγονός ότι τα καταφέρνεις όλα με τόση λάμψη. Χρόνια μας πολλά!». Η Μισέλ Ομπάμα έγραψε επίσης τρυφερά λόγια στον σύζυγό της στο Instagram.

«Έχουμε διανύσει μια μεγάλη διαδρομή τα τελευταία 33 χρόνια — κι όμως, σήμερα σ’ αγαπώ ακόμη περισσότερο από την ημέρα που είπαμε “ναι”. Χρόνια μας πολλά, @BarackObama! Είμαι τόσο τυχερή που μοιράζομαι τη ζωή μαζί σου», έγραψε, κάτω από την ίδια φωτογραφία.