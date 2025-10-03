Δάκρυσε η Ηλιάνα στο GNTM: «Μη με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα»

Με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα, ο 20χρονος Αναστάσιος από την Κατερίνη έκανε μια δυναμική είσοδο στο πλατό του GNTM, κλέβοντας τις εντυπώσεις με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μάλιστα να μην μπορεί να κρατήσει τα δάκρυά της.

Ο νεαρός διαγωνιζόμενος αποκάλυψε πως η ενασχόλησή του με τη μόδα ξεκίνησε όταν εμπνεύστηκε από το GNTM, το οποίο τον ώθησε να κυνηγήσει επαγγελματικά το όνειρό του στον χώρο του μόντελινγκ. Η εξωτερική του εμφάνιση, σε συνδυασμό με την άνεση και την αίσθηση του φακού που έδειξε στις πόζες του, ενθουσίασαν τους κριτές, ειδικότερα την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Τα θετικά σχόλια δεν άργησαν να έρθουν και τα “ναι” από τους κριτές διαδέχονταν το ένα το άλλο, προκαλώντας έντονη συναισθηματική φόρτιση στον Αναστάσιο, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

«Εγώ δεν μιλάω τόση ώρα, νομίζω πως το έχεις καταλάβει. Πέρα από το γεγονός ότι έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με το ότι είδες κάτι και εμπνεύστηκες, οραματίστηκες τον εαυτό σου και το έκανες πράξη για εσένα. Έχεις κάνει το όνειρο σου πραγματικότητα” σημείωσε χαρακτηριστικά το εντυπωσιακό μοντέλο και κριτής του GNTM συμπληρώνοντας, συγκινημένη, τα εξής στον αέρα του STAR.

“Μη με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα… Σταμάτα! Νομίζω ότι ο μόνος λόγος που δεν έχεις προχωρήσει παρακάτω δεν είναι ότι δεν μπορείς, είναι ότι αυτό που ονειρεύτηκες ήθελες να το κάνεις από κοντά και να σου πούμε κι εμείς ναι. Είναι από όλους μας ναι, μπράβο. Είσαι ήδη πολύ μακριά από αυτό που ονειρευόσουν, έχεις φτάσει ήδη πολύ μακριά. Έχεις και άλλο δρόμο, μπράβο».

Όταν ο Αναστάσιος αποχώρησε από το πλατό, ο Άγγελος Μπράτης έσπευσε να πάρει μια τρυφερή αγκαλιά την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και εκείνη του επισήμανε, με μάτια δακρυσμένα, πως «με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Το ήθελε και δεν το έκανε γιατί ήθελε να του πούμε κι εμείς ότι μπορεί. Κάναμε και κάτι καλό».