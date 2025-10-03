Τατιάνα Στεφανίδου: Τέλος το «Power Talk»- Η ανακοίνωση

Οριστικό τέλος για την εκπομπή Power Talk της Τατιάνας Στεφανίδου στον ΣΚΑΪ.

Το Power Talk βγήκε κανονικά στον τηλεοπτικό «αέρα» το απόγευμα της Παρασκευής, ωστόσο τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης έφεραν το πρόωρο τέλος.

Η ανακοίνωση

Ο ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την δημοσιογράφο και παρουσιάστρια της εκπομπής POWER TALK, Τατιάνα Στεφανίδου.

Η κα Στεφανίδου υπηρέτησε την εκπομπή με υποδειγματικό επαγγελματισμό, ευγένεια και σεβασμό στους τηλεθεατές, προσφέροντας άμεση και ουσιαστική ενημέρωση.

Ο ΣΚΑΪ την ευχαριστεί θερμά και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα, με την ελπίδα ότι οι δρόμοι μας σύντομα θα συναντηθούν ξανά στο μέλλον.