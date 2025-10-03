Ο ΣΔΥ Πατρών στον «19ο Γύρο Λίμνης Ιωαννίνων»

Με μεγάλη επιτυχία κ με την πολυάριθμη συμμετοχή δρομέων απ'όλη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 20-21 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα το 19ο Ioannina Lake Run.

Η διοργάνωση περιελάμβανε αγώνα δρόμου 30 χλμ.περιμετρικα της λίμνης Παμβώτιδας, δυναμικό βάδισμα 30χλμ.περιμετρικα της λίμνης, αγώνα δρόμου 10χλμ., αγώνα δρόμου 5χλμ.κ παράλληλους αγώνες για ΑμεΑ,για παιδιά κ "Μαμά καρότσι".

Για ακόμη μια χρονιά ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Πάτρας πραγματοποίησε διήμερη εκδρομή στα Γιάννενα με διανυκτέρευση για τα μέλη του-δρομεις που έλαβαν μέρος στους αγώνες της διοργάνωσης.Αναλυτικα:

Στον αγώνα δρόμου 30χλμ. που διεξήχθη το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου συμμετειχαν επιτυχώς για τον σύλλογό μας τα μέλη του:ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος,ο οποίος τερμάτισε με πολύ καλό χρόνο σε 2ω12λ51δ, ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλης, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Αριστέα (1η θέση ηλικιακής κατηγορίας), ΚΟΥΛΗΣ Θεόδωρος, ΣΟΥΛΕΛΕΣ Χάρης, ΛΑΓΟΥΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΓΚΟΛΩΝΗ Νικολίτσα, ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ Μαίρη (1η θέση ηλικιακής κατηγορίας), ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δημήτρης, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φωτεινή, ΚΟΛΙΑΔΗΣ Γιάννης, ΚΑΛΑΝΤΖΗ Αγαθή, ΚΟΥΡΜΠΑΝΑΣ Κωνσταντίνος, ΛΕΓΚΑΣ Μάριος ,ΔΕΜΑΡΤΙΝΟΣ Σπύρος ,ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Δέσποινα, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Μιχάλης, ΓΡΙΝΤΕΛΑΣ Ανδρέας,ΔΗΜΗΤΡΙΟΓΛΟΥ Πολύδωρος.

Την ίδια μέρα κ ώρα στο δυναμικό βάδισμα 30 χλμ περιμετρικά της λίμνης Παμβώτιδας συμμετείχε το μέλος του συλλόγου μας ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ Κωνσταντίνος.

Στον αγώνα δρόμου 10 χλμ.που διεξήχθη το πρωί της Κυριακής 21 Σεπτεμβρίου συμμετειχαν επιτυχώς τα μέλη του συλλόγου μας:ΚΑΖΑΜΑΡΙΩΤΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΚΟΝΔΡΑ. Ελευθερία, ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Το απόγευμα του Σαββάτου 20 Σεπτεμβρίου διεξήχθη ο αγώνας δρόμου 5χλμ. στον οποίον συμμετείχαν επιτυχώς τα μέλη μας:ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Μαρίνα .

Το ΔΣ του ΣΔΥΠ συγχαίρει όλα τα ανωτέρω μέλη του -δρομεις για την επιτυχή συμμετοχή κ τις επιδόσεις τους στη διοργάνωση 19ο Ioannina Lake Run εκπροσωπώντας κ προβάλλοντας τον σύλλογό μας κ τους εύχεται υγεία, καλή αποκατάσταση κ καλή επιτυχία σε μελλοντικές αγωνιστικές τους δράσεις!

Μια ευχάριστη έκπληξη επιφύλασσε η διοργάνωση για την ταμία του συλλόγου μας κ ΣΠΥΡΟΠΥΛΟΥ Μαρία καθώς στην έκθεση φωτογραφίας "Women who inspire" ,που ήταν αφιερωμένη στη δύναμη κ την ψυχή των γυναικών,είχε αναρτήσει φωτογραφία απ' την βράβευση της Μαρίας στην περσινή διοργάνωση.

Στην έκθεση αυτή ο αθλητικός φωτογράφος Άγγελος Ζυμαρας αποτυπώνει με τον φακό του στιγμές @ioanninalakerun γεμάτες συναίσθημα κ πάθος, αναδεικνύοντας την προσπάθεια των γυναικών τόσο για το μετάλλιο όσο κ για τον τερματισμό.