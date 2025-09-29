Πόθεν Έσχες: O βουλευτής Παύλος Σαράκης από 179.000 το 2023 δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024

Εντύπωση προκαλεί το πόθεν έσχες του ανεξάρτητου βουλευτή (εκλεγμένος αρχικά με την Ελληνική Λύση), Παύλου Σαράκη καθώς μέσα σε ένα χρόνο τα εισοδήματα του εκτοξεύτηκαν από 179.000 ευρώ σε 18,4 εκατομμύρια ευρώ, από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο Παύλος Σαράκης, με τη συγκεκριμένη δήλωση, συγκαταλέγεται πλέον στα πιο εύπορα μέλη της Βουλής, καθώς στο Πόθεν Έσχες του 2023 δηλώνει εισοδήματα ύψους 179.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την υπόλοιπη περιουσία του, ο κ. Σαράκης διατηρεί τα ίδια ακίνητα: τρεις μονοκατοικίες και τέσσερα διαμερίσματα, όλα στην Αττική και τη Δυτική Ελλάδα. Παράλληλα, εμφανίζει συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αξίας περίπου 150.000 ευρώ, διατηρεί δύο θυρίδες και καταθέσεις περίπου 45.000 ευρώ.

Επιπλέον, κατέχει ποσοστά κυριότητας από 50% έως και 100% σε 22 ακίνητα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει μονοκατοικία 462 τ.μ. με πισίνα στη Γλυφάδα, αξίας κτήσης 797.707 ευρώ. Στην αρχική του δήλωση καταγράφεται επίσης δάνειο που έλαβε το 2008, ύψους 1.700.000 ευρώ, με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

Δείτε το πόθεν έσχες του Παύλου Σαράκη για το 2022

Και το πόθεν έσχες για το 2023